L’entraîneur de Chelsea Women veut que le Royaume-Uni soit ouvert à la ligue fermée

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a demandé aux responsables du football au Royaume-Uni d’envisager une ligue fermée. Comme toutes les ligues de football professionnelles du Royaume-Uni, la Super League féminine d’Angleterre applique actuellement un système de promotion et de relégation.

Hayes a de l’expérience dans une situation similaire

“J’ai travaillé là-dedans aux États-Unis”, a déclaré Hayes, ancien entraîneur des Red Stars de Chicago. “J’aime l’idée de relégation et de promotion d’un point de vue traditionnel, mais cela ne signifie pas que nous devrions être paralysés par cela. Nous devrions être ouverts à ce sujet.

“J’ai vu les succès de la promotion de ligues de type franchise et la cohérence que cela peut ensuite apporter à leur gestion. Regardez la WNBA [Women’s National Basketball Association] comme un excellent exemple.

« Nous devrions être ouverts à tout, et tout ne devrait pas toujours être comparé simplement parce que c’est traditionnel ou simplement à cause du jeu masculin. Je pense que nous devrions avoir une ouverture sur la réflexion sur les avantages et les inconvénients.

Hayes a précédemment dirigé les Red Stars de la National Women’s Soccer League pendant deux ans et demi avant de rejoindre Chelsea. La NWSL, tout comme la Major League Soccer, est actuellement une ligue fermée. Cela signifie qu’il n’y a pas de promotion et de relégation dans les ligues.

La ligue fermée du Royaume-Uni pour les femmes aurait des changements de prix

En plus des commentaires concernant une ligue fermée, le manager a également évoqué les principales différences de prix en argent entre les clubs féminins et masculins. Les vainqueurs de la FA Cup masculine récolteront environ 2,4 millions de dollars cette saison. Comparez cela à la championne féminine de la FA Cup recevant environ 120 000 $.

“Vous avez des prix en argent, ce qui est scandaleux, c’est scandaleux”, a déclaré Hayes. “Dans le football féminin, ce prix en argent va avoir un impact tout au long de la chaîne alimentaire.”

“Et puis en plus de cela, vous avez la diffusion qui, lorsque la prochaine série de droits de diffusion sera en place, je pense que ce sera un moment important pour le football féminin.”

“Les prix en argent aideront les clubs à disposer de budgets plus importants pour pouvoir créer ce soutien en eux et autour d’eux.”

En plus d’être l’entraîneur de Chelsea, Hayes contribue également à une revue nationale du football féminin en Angleterre. Annoncée en 2022, cette évaluation aidera à déterminer les moyens de développer le sport féminin, tant au niveau professionnel qu’au niveau local. Le long examen devrait être révélé plus tard cet été.