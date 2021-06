L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, signe un nouvel accord à long terme jusqu’en 2024

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’en juin 2024.

Tuchel a signé un contrat de 18 mois lorsqu’il a rejoint Chelsea en janvier, mais a maintenant promis son avenir à long terme au club après la victoire en Ligue des champions contre Manchester City.

« Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat », Tuchel a dit. « Je suis reconnaissant pour l’expérience et très heureux de continuer à faire partie de la famille Chelsea.

« Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d’anticipation. »

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a déclaré: « Lorsque Thomas nous a rejoint en janvier, il y avait encore tant à jouer au niveau national et européen. Il s’est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea.

« Nous ramener dans les quatre premiers de la Premier League était crucial, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea.

« Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires et nous attendons avec impatience d’autres réalisations au cours des saisons à venir. »

Thomas Tuchel a atteint la finale de la Ligue des champions deux saisons de suite. Photo d’Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via Getty Images

Le joueur de 47 ans a rejoint Chelsea après son limogeage par le Paris Saint-Germain en décembre.

Au cours de ses six premiers mois à Stamford Bridge, Tuchel a guidé Chelsea vers la gloire de la Ligue des champions, la finale de la FA Cup et une place parmi les quatre premiers de la Premier League.

Il a dirigé Chelsea pendant 30 matchs, en a remporté 19 et n’a perdu qu’à cinq reprises.

« Je vais rester affamé pour le prochain titre », a déclaré Tuchel après la victoire en Ligue des champions. « Mon désir est de remporter plus de victoires et de grandir en tant qu’entraîneur.