L’entraîneur de Cary-Grove, Brad Seaburg, a fait tous les bons choix; Nick Hissong souffre d’une déchirure du LCA – Shaw Local

DeKALB – Cary-Grove a été impeccable dans l’exécution de son plan de match contre East St. Louis lors du match de championnat d’État de classe 6A de samedi au stade Huskie de la Northern Illinois University.

Et l’entraîneur des Trojans, Brad Seaburg, a été tout aussi magistral pour faire tous les bons choix.

Un coup de pied opportun, un quatrième appel astucieux au début de la seconde mi-temps et un appel de jeu parfait en quatrième et 17e qui a finalement sauvé la mise figuraient parmi les meilleurs appels de Seaburg.

[ Cary-Grove shocks East St. Louis to take Class 6A state title ]

Ils ont tous joué un rôle clé dans la victoire 37-36 de C-G sur les Flyers pour leur troisième championnat d’État dans l’histoire de l’école.

“Nous avons parlé en tant que personnel offensif que nous devions appeler les bons jeux”, a déclaré Seaburg. « Nous n’avons pas retourné le ballon, sauf pour ce dernier jeu. Juste jouer après jeu après jeu, nous avons exécuté.

Dans une première mi-temps vertigineuse, CG avait marqué pour aller de l’avant 23-20 et botté en jeu. Le botteur Toby Splitt a tapé le ballon, a couru 10 mètres et est tombé dessus. Cela a permis aux Troyens, qui n’avaient pas arrêté l’attaque des Flyers jusqu’à présent, d’entrer et de marquer pour une avance de 30-20 à la mi-temps.

Lors de la première possession du troisième quart-temps, CG a fait face à la quatrième et à la 7e sur ses 28 et a agi comme s’il allait tenter le premier essai. East St. Louis avait envoyé son équipe de retour de botté de dégagement et a dû appeler un temps mort avec trop de joueurs sur le terrain.

Ensuite, CG s’est aligné comme s’il allait à nouveau, mais le quart-arrière Jameson Sheehan, qui est également le parieur, a reculé et a lancé un botté de dégagement de 61 verges. Le dangereux Luther Burden III des Flyers, que les Troyens n’avaient pas l’intention de frapper, était sur la touche.

“Jameson a un excellent botté de dégagement, c’était définitivement ce que nous essayions de faire”, a déclaré Seaburg.

Au début du quatrième quart, Seaburg a appelé la seule passe que les Troyens ont terminée tout le match en quatrième et 17e. Sheehan a frappé l’ailier rapproché Noah Riley pour 23 verges et l’arrière Nick Hissong a marqué du 9 au jeu suivant pour le touché décisif.

Jeu pour le titre d’État IHSA Classe 6A: Nick Hissong de Cary-Grove court dans un TD pour la tête Cary-Grove RB Nick Hissong effectue un touché à six mètres pour donner aux Trojans une avance de 15-14 au premier quart contre East St. Louis

“Il s’agissait de l’exécuter”, a déclaré Sheehan. «La ligne O avait une excellente protection et Noah vient de prendre le dessus. C’était fou.

Départ tardif : La 32e course de Hissong était une course de 9 verges où il est tombé seul à East St. Louis ’24. Il a boité hors du terrain un jeu plus tard après avoir probablement subi une déchirure du LCA droit.

“Je n’étais pas vraiment sûr pour le moment, mais en sortant de la ligne de touche, (l’entraîneur) pense que j’ai déchiré mon LCA”, a déclaré Hissong, qui a couru pour 224 verges. “C’était parce que j’avais coupé à un angle bizarre. J’ai poussé et je l’ai senti éclater. Je pouvais me lever, mais je ne pouvais pas du tout courir dessus.

L’entraîneur des Flyers, Darren Sunkett, a salué le travail de Hissong.

“Leur arrière a fait un excellent travail, leur quart-arrière a fait un excellent travail en lisant (la défense)”, a déclaré Sunkett. «Le (arrière) était grand et fort, il était difficile à abattre. Si vous ne l’emballiez pas, il allait subir des tacles au bras. L’arrière a fait la différence.

Ne lui donnez pas de coups de pied : Seaburg voulait limiter autant que possible les touches de Burden et chaque coup d’envoi s’est éloigné de lui, bien que le receveur large à destination du Missouri ait encore parcouru 80 mètres en arrière pour un touché au quatrième quart.

[ East St. Louis’ Luther Burden plays big in Class 6A state championship loss to Cary-Grove ]

CG a donné un coup de pied sur le côté droit du terrain, loin de Burden, alors il a couru et a attrapé le ballon et l’a emporté jusqu’au bout.

“Quand nous avons donné un coup de pied au numéro 3, cela n’a pas très bien fonctionné pour nous, quand nous ne lui avons pas donné un coup de pied, cela a bien fonctionné”, a déclaré Seaburg.

Burden a réussi deux touchés sur réception et le touché retour du coup d’envoi sur les cinq points des Flyers.

“J’ai juste décidé d’aller le chercher”, a déclaré Burden. “Je savais que je devais faire un jeu pour mon équipe.”

Numéros défensifs : Le secondeur des Trojans Colin Desmet a mené l’équipe avec 13 plaqués et a forcé un échappé en première mi-temps, bien que le ballon soit sorti des limites avant qu’aucun joueur ne puisse le récupérer.

Le demi défensif Toby Splitt a été crédité de neuf plaqués, le secondeur Connor Anderson en a eu huit et le secondeur Wade Abrams en a eu six avec le seul sac de C-G.

Pas de négativité : La triple option de C-G a été productive tout le match. Les Troyens n’ont eu que trois jeux pour un métrage négatif: une perte de 2 verges par Sheehan, une perte de 2 verges par Drew Magel et une perte de 3 verges lorsque Sheehan a perdu un échappé au quatrième en profondeur dans le territoire des Flyers.

L’heure de la fête: CG fêtera son championnat d’État à 13 h dimanche au lycée.