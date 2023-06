L’entraîneur de Ben Whittaker, SugarHill Steward, défend le showboating | « Il a tous les atouts pour être une superstar » | Nouvelles de boxe

L’entraîneur SugarHill Steward pense que Ben Whittaker ira jusqu’au bout, non seulement pour devenir champion du monde, mais qu’il a tous les « éléments » dont il a besoin pour être une superstar.

Steward, bien considéré notamment pour avoir guidé Tyson Fury à travers ses deux victoires contre Deontay Wilder et d’autres combats de haut niveau, a entraîné le médaillé d’argent olympique Whittaker depuis ses débuts professionnels.

Bien qu’ils n’aient eu que trois combats ensemble, Steward évalue ce qu’il a vu de Whittaker dans le gymnase et sur le ring.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Whittaker vise un futur combat avec le champion britannique, du Commonwealth et européen des mi-lourds Dan Azeez.



Steward a déclaré que Whittaker avait « beaucoup plus que du talent ».

« Il y a beaucoup de talent là-bas, mais il n’y a pas beaucoup de combattants qui ont tous ces autres composants qui en font une superstar », a déclaré Steward. Sports du ciel.

« Il a du talent en dehors du ring, du charisme, la capacité de divertir, la capacité de parler, d’être capable de traiter avec les gens, de faire face à différentes situations, de surmonter l’adversité, d’en vouloir plus, d’avoir toujours cette éthique de travail acharné et des choses comme ça. «

C’est un rare cocktail d’ingrédients pour un boxeur.

« Tous les combattants n’ont pas cela et très peu de combattants qui ont tout sont devenus des superstars. Il y a tellement de champions du monde en boxe mais il n’y a jamais eu autant de superstars », a déclaré Steward. « Vous avez des gars qui sont champions du monde et personne ne sait même qui ils sont.

« Mais être une superstar, c’est quelque chose de différent. Quand vous êtes une superstar, c’est plus grand que la boxe. C’est mondial.

« Ben Whittaker, je le vois aller jusqu’au bout. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Whittaker a été sans faute à son retour sur le ring, envoyant Jordan Grant en trois rounds.



Whittaker boxera ensuite sur le projet de loi Franchon Crews-Dezurn vs Savannah Marshall à Manchester le 1er juillet, en direct sur Sports du ciel.

Whittaker a remporté son deuxième combat professionnel au Moyen-Orient, contrôlant facilement un adversaire auparavant invaincu pour remporter une victoire nette aux points. Il a ébloui à la fois lors de ses débuts l’année dernière et de son combat le plus récent en mai avec son showboating et ses coups de poing puissants qui ont laissé tomber et arrêté ces deux adversaires.

Steward n’a aucun problème avec le showboating de Whittaker, tant qu’il s’exprime sur le ring. Cela, souligne-t-il, l’a conduit au succès qu’il connaît déjà.

« Tout le monde est différent. Tout le monde ne sera pas construit comme vous le souhaitez », a déclaré Steward.

« C’est sa personnalité. Si vous êtes autour de lui et que vous le connaissez, il plaisante et il joue beaucoup.

« Juste être capable de le mélanger et de le mélanger avec les deux. C’est ce sur quoi nous travaillons maintenant, c’est de le mélanger et de pouvoir faire les deux. Roy Jones Jr était un showman. Il a toujours joué mais il a fait le travail et c’est ce qui a fait de lui un si grand combattant du Temple de la renommée. »

Whittaker a joué aux Jeux olympiques de Tokyo avec sa démonstration de compétences flashy. Il a excellé tout au long du tournoi, obtenant finalement la médaille d’argent des poids légers et lourds.

« Si c’est sa personnalité, vous devez y aller. Il y a un moment et un endroit. Vous savez quand jouer et quand ne pas le faire », a déclaré Steward. « Faire à votre façon.

« Mais toujours, toujours, nous travaillons à rester prudents et à rester vigilants. Il s’agit donc simplement d’apprendre à combiner ces deux éléments, puis de sortir et de s’amuser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Whittaker s’est inspiré de la marche sur le ring du « prince » Naseem Hamed contre Kevin Kelley à New York alors qu’il se dirigeait vers le ring à Birmingham.



« Suis-je une personne si sérieuse que je ne plaisante pas ? » il ajouta. « Parfois je le suis, parfois je ne le suis pas. Cela dépend simplement de la situation. C’est juste moi qui m’adapte à l’environnement dans lequel je me trouve ou à la situation dans laquelle je me trouve.

« Étant un ancien policier, je pourrais plaisanter avec mon partenaire, dire quelque chose et puis des coups de boom pourraient se produire. Vous changez comme ça. Vous n’avez pas le temps d’y penser. Vous devez être capable de changer et de vous adapter à l’environnement ou la situation que vous rencontrez dans la vie, point final. »

Il s’attend à ce que les fans de boxe britanniques célèbrent le mélange unique de talents de Whittaker.

« La même vieille chose, ça devient ennuyeux », a déclaré Steward. « Quelqu’un d’autre fait quelque chose de nouveau et c’est frais, il n’y a pas de mal.

« Nous avons nos luttes dans la vie avec de nouvelles choses. C’est une nouvelle chose maintenant. »