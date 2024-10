L’entraîneur de basket-ball masculin de l’USF, Amir Abdur-Rahim, est décédé à 43 ans des suites d’une opération chirurgicale.

L’entraîneur de basket-ball masculin du sud de la Floride, Amir Abdur-Rahim, est décédé jeudi alors qu’il subissait une intervention médicale, a confirmé l’école. Abdur-Rahim avait 43 ans.

L’école a déclaré dans un communiqué que des complications sont survenues lors de son traitement dans un hôpital de la région de Tampa.

« Nous tous, du South Florida Athletics, sommes en deuil avec les proches de l’entraîneur Abdur-Rahim », a déclaré le directeur sportif Michael Kelly dans un communiqué. «Il était authentique, motivé et sa personnalité contagieuse a captivé toute la Bulls Nation. L’entraîneur Abdur-Rahim laisse un impact durable sur nos étudiants-athlètes, l’Université et la communauté.

Abdur-Rahim était considéré comme une étoile montante de la profession et un entraîneur potentiel pour un programme majeur. Il a mené un revirement remarquable lors de sa première saison avec les Bulls l’année dernière, remportant les honneurs unanimes de l’American Athletic Conference comme entraîneur de l’année. Il a entraîné le sud de la Floride vers un record scolaire de 25 victoires, son premier titre de conférence en saison régulière, sa première apparition dans les sondages et sa première apparition au NIT en plus d’une décennie.

Avant de reprendre les Bulls en mars 2023, Abdur-Rahim, originaire de Géorgie, a guidé Kennesaw State vers 26 victoires et son premier voyage au tournoi de la NCAA après que le programme soit passé de 1 à 28 lors de sa première saison à la barre (2019-20). .

Le diplômé du sud-est de la Louisiane a également passé du temps en tant qu’assistant chez Georgia et Texas A&M.

« En très peu de temps, l’entraîneur Abdur-Rahim a eu un impact indélébile sur l’Université de Floride du Sud », a déclaré la présidente de l’école, Rhea Law. « Tout au long de mon travail avec l’entraîneur Abdur-Rahim, j’ai été continuellement inspiré par son leadership et j’ai vraiment admiré son approche sincère pour se connecter avec l’ensemble de notre corps étudiant. Son influence sur nos étudiants-athlètes, notre personnel d’entraîneurs et la communauté universitaire vivra pour toujours.

Corey Staniscia a été témoin de l’influence et des relations sincères d’Abdur-Rahim en tant que directeur du Bulls ‘Fowler Ave Collective. Abdur-Rahim a envoyé des messages texte de soutien au hasard. Plus d’une fois, il a traîné dans le Starbucks du campus et a mis les boissons des étudiants sur sa note.

La dernière fois que Staniscia l’a vu, il lui a demandé comment se portait l’équipe. Réponse d’Abdur-Rahim : « Je les amène à s’aimer. »

« Cet homme aimait ses athlètes et ce qu’il faisait », a déclaré Staniscia. « Il se souciait vraiment d’eux.

« Nous n’aurions pas pu espérer qu’une meilleure personne soit ici. »

Abdur-Rahim laisse dans le deuil son épouse, Arianne Buchanan, et ses trois enfants, Laila, Lana et Aydin. Son frère aîné, Shareef, était un attaquant de longue date de la NBA.

La mort d’Abdur-Rahim survient moins d’une semaine avant le match prévu du sud de la Floride contre Edward Waters. L’école n’a pas annoncé d’entraîneur par intérim.

