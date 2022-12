L’entraîneur de basket-ball masculin de l’Université du Texas, Chris Beard, arrêté après avoir “agressé un membre de sa famille”

JL’entraîneur de basket-ball masculin de l’Université du Texas, Chris Beard, a été arrêté et accusé d’agression contre un membre de la famille ou du ménage, selon les dossiers de la prison consultés par The US Sun.

Beard, 49 ans, a été arrêté et accusé d’agression tôt lundi matin par le département de police d’Austin.

L’entraîneur de basketball masculin de l’Université du Texas, Chris Beard, a été arrêté et accusé d’agression lundi matin Crédit : Getty Images – Getty

Selon le rapport de police, Beard a été accusé d'”agression contre un membre de la famille/du ménage” Crédit : Getty

Cette photo fournie par le département de police d’Austin montre Chris Beard, qui a été arrêté pour violence familiale. Crédit : AP

Le bureau du shérif du comté de Travis indique que l’entraîneur des Texas Longhorns a été arrêté pour violence domestique et condamné pour un crime au troisième degré.

Selon le rapport de police, Beard a été accusé d'”agression contre un membre de la famille/du ménage” et d'”entrave à la circulation du souffle”.

Le journaliste d’investigation pour les hommes d’État et KVUE, Tony Plohetski, s’est d’abord rendu sur Twitter lundi aujourd’hui pour partager la nouvelle.

Il a d’abord tweeté: “L’entraîneur-chef de basketball masculin de l’Université du Texas, Chris Beard, a été arrêté et accusé d’agression sur un membre de la famille tôt lundi, confirme la police d’Austin. Nous essayons d’en savoir plus.”

Dans un tweet de suivi, quelques minutes plus tard, il a écrit : “MISE À JOUR : Le porte-parole de la police d’Austin, Brandon Jones, a déclaré qu’il était allégué que Beard avait étranglé une personne dans une maison de Tarrytown.

“Les agents ont répondu à un appel 911” urgent pour perturbation “à 2h07 du matin lundi.”

Un porte-parole de la police d’Austin a déclaré à CBS Sports que Beard avait été arrêté et réservé à 4 h 18, heure locale, après avoir répondu à un « coup chaud de perturbation ».

Et une porte-parole de la prison du comté de Travis a déclaré à Horns247 qu’une audience sur les obligations serait fixée lundi.

Sa caution devrait être fixée sur l’accusation lors de l’audience sur la caution.

Beard, originaire de Marietta, en Géorgie, en est actuellement à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef des Longhorns.

Et son équipe doit jouer au Moody Center Arena lundi soir.

L’Université du Texas a publié la déclaration suivante après l’arrestation : « L’Université est au courant de la situation concernant Chris Beard.

“Nous continuons à recueillir des informations et à surveiller le processus judiciaire.”

L’entraîneur de basket-ball de longue date a orchestré plusieurs jeux avec un certain nombre d’équipes et a mené les Red Raiders de la Texas Tech University au sommet du tournoi NCAA.

Beard a précédemment travaillé comme entraîneur-chef à l’Université McMurry, Angelo State, Arkansas Little Rock et Texas Tech.

De 1991 à 1995, il a été entraîneur-chef de l’Université du Texas Longhorns.

Le 1er avril 2021, Chris est devenu l’entraîneur-chef des Longhorns 26 ans après la conclusion de son premier passage avec l’équipe.

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré: “Je suis ravi et excité de revenir à Austin et de revenir dans la famille Longhorn.

“Je ne peux pas exprimer à quel point je suis excité par cette opportunité et le voyage qui nous attend.”