L’entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale, Bob Huggins, démissionne quelques heures après son arrestation pour conduite en état d’ébriété

L’entraîneur de basket-ball de Virginie-Occidentale, Bob Huggins, a démissionné un jour après son arrestation, soupçonné de conduite en état d’ébriété dans le dernier incident d’une carrière au Temple de la renommée qui a rapidement implosé.

L’université a annoncé sa démission samedi soir. Cela s’est produit un mois après que l’université l’a suspendu pour trois matchs pour avoir utilisé une insulte anti-gay tout en dénigrant les catholiques lors d’une interview à la radio.

Huggins, 69 ans, est le troisième entraîneur de tous les temps de la Division I avec 935 victoires en carrière, derrière seulement Mike Krzyzewski de Duke (1 202) et Jim Boeheim de Syracuse (1 015), tous deux à la retraite. Contrairement aux autres, Huggins n’avait aucun titre national, emmenant Cincinnati au Final Four en 1992 et en Virginie-Occidentale en 2010.

Huggins a passé 16 ans chacun avec les Bearcats et les Mountaineers. Les deux se sont terminés à la suite d’arrestations pour conduite en état d’ébriété.

Huggins a été accusé de conduite sous l’influence vendredi soir après que son SUV se soit arrêté au milieu de la circulation à Pittsburgh avec un pneu déchiqueté et la porte du côté conducteur ouverte vers 20h30. Selon une plainte pénale, un test respiratoire a déterminé Le taux d’alcoolémie de Huggins était plus du double de la limite légale.

Huggins a été accusé de conduite avec facultés affaiblies, remis en liberté et comparaîtra à une date ultérieure pour une audience préliminaire, selon un rapport de police.

Dans une déclaration à la communauté de Virginie-Occidentale samedi soir, Huggins a déclaré: « Aujourd’hui, j’ai soumis une lettre au président Gordon Gee et au vice-président et directeur de l’athlétisme Wren Baker les informant de ma démission et de mon intention de prendre ma retraite en tant qu’entraîneur principal de basket-ball masculin. à l’Université de Virginie-Occidentale avec effet immédiat.

Dans une déclaration séparée samedi soir, le département des sports de Virginie-Occidentale a déclaré qu’il acceptait la démission « à la lumière des événements récents.

« Nous soutenons sa décision afin qu’il puisse se concentrer sur sa santé et sa famille. Au nom de l’Université de Virginie-Occidentale, nous partageons notre appréciation pour son service à notre université, notre communauté et notre État.

Aucun remplaçant n’a été immédiatement nommé pour Huggins. La déclaration du département des sports indique que « dans les jours à venir, nous nous concentrerons sur le soutien aux étudiants-athlètes de notre programme de basketball masculin et sur le renforcement du leadership de notre programme ».

Huggins a déclaré que ses actions récentes ne représentaient pas les valeurs de l’université ou le leadership attendu dans son rôle d’entraîneur.

« Bien que j’aie toujours essayé de représenter notre université avec honneur, je vous ai tous laissé tomber – et moi-même -« , a-t-il déclaré. « Je suis seul responsable de ma conduite et je m’excuse sincèrement auprès de la communauté universitaire, en particulier auprès des étudiants-athlètes, des entraîneurs et du personnel de notre programme. Je dois faire mieux et je prévois de passer les prochains mois concentré sur ma santé et ma famille afin que je puisse être la personne qu’ils méritent.

Huggins a ajouté que c’était « l’honneur de ma carrière professionnelle » de diriger l’équipe de son alma mater. Né à Morgantown, il a déclaré que «ce sera toujours ma maison et je serai toujours un alpiniste. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre programme au fil des ans. Cela a signifié plus pour moi et ma famille que vous ne pourriez jamais le savoir.

Vendredi soir, les agents ont ordonné à Huggins de quitter la route afin qu’ils puissent aider avec le pneu, puis ont activé leurs phares lorsqu’ils ont observé que Huggins avait du mal à manœuvrer le SUV pour permettre aux véhicules de passer. Lors de l’interrogatoire, les agents ont soupçonné qu’il était en état d’ébriété et lui ont demandé de sortir du véhicule. Le rapport indique qu’il a échoué aux tests de sobriété standard sur le terrain, a été placé en garde à vue sans incident et transporté pour des tests supplémentaires.

C’était la deuxième arrestation de Huggins. L’autre s’est produit en 2004, alors qu’il était entraîneur-chef à Cincinnati.

En juin 2004, Huggins n’a pas contesté la conduite sous influence dans une banlieue de Cincinnati et a reçu l’ordre de participer à un programme d’intervention de trois jours. L’Université de Cincinnati l’a suspendu indéfiniment avec salaire et a dit à Huggins de se réhabiliter.

Huggins a été autorisé à retourner au travail deux mois plus tard, en disant : « J’ai fait une terrible erreur, et ce qui me dérange le plus, c’est que j’ai blessé d’autres personnes. Tout ce que je peux faire, c’est travailler comme un fou pour être une meilleure personne, un meilleur entraîneur, être meilleur dans tout ce que je fais et rendre ces gens fiers de moi.

En 2005, la carrière de Huggins à Cincinnati était terminée; il a été licencié au milieu d’une lutte de pouvoir avec le président de l’école ainsi qu’au lendemain de l’arrestation de 2004.

Après avoir passé une saison à Kansas State, Huggins a pris son emploi de rêve en Virginie-Occidentale en 2007.

Le mois dernier, Huggins a accepté une suspension de trois matchs, une réduction de salaire de 1 million de dollars et une formation de sensibilité pour avoir utilisé l’insulte lors d’une interview avec la station de radio de Cincinnati WLW. Huggins a été interrogé sur le portail de transfert et s’il avait une chance de faire atterrir un joueur en Virginie-Occidentale de Xavier, une école jésuite.

« Les catholiques ne font pas ça », a déclaré Huggins. «Je vais vous dire quoi, n’importe quelle école qui peut jeter des pénis en caoutchouc sur le sol et ensuite dire qu’elle ne l’a pas fait, par Dieu, elle peut s’en tirer avec n’importe quoi.

« C’était la fusillade de Crosstown. Ce que c’était, c’était tous ces (explétifs), ces catholiques (explétifs), je pense.

Dans une déclaration conjointe plus tard cette semaine-là, Gee et Baker ont déclaré que l’université « avait clairement indiqué à l’entraîneur Huggins que tout incident de langage similaire désobligeant et offensant entraînerait un licenciement immédiat ».

Le salaire de Huggins de 4,15 millions de dollars avait été réduit de 1 million de dollars après l’insulte. Cette réduction devait être utilisée pour soutenir directement le centre LGBTQ + de WVU, ainsi qu’un centre de santé mentale à l’université et d’autres groupes qui soutiennent les communautés marginalisées. À l’époque, il avait été suspendu pour les trois premiers matchs de la saison 2023-24. De plus, son contrat a été modifié d’un accord pluriannuel à un accord annuel qui a débuté le 10 mai.

Huggins est entré au Basketball Hall of Fame en septembre dernier. En 41 saisons, ses équipes ont participé à 25 tournois de la NCAA, ont terminé sept fois dans le top 10 du sondage de l’Associated Press et ont terminé cinq fois sous la barre des 0,500. Les Mountaineers ont 11 participations au tournoi NCAA sous Huggins.

Huggins avait réuni un groupe solide à partir du portail de transfert pour la saison prochaine, comprenant le centre de Syracuse Jesse Edwards, le garde de l’Arizona Kerr Kriisa, les gardes de Manhattan Jose Perez et Omar Silverio et le garde de l’État du Montana RaeQuan Battle.

« Mec .. je connaissais le mec depuis 3 mois mais je me sentais comme pour toujours », a déclaré Kriisa samedi soir sur Twitter. « Tellement reconnaissante d’avoir vraiment cru en moi et de m’avoir fait partie de ta famille pour toujours. Je t’aime entraîneur.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Jim Boeheim de Syracuse a terminé sa carrière d’entraîneur avec 1 015 victoires, et non 998.

___

John Raby, l’Associated Press