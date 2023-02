L’entraîneur de basket-ball de l’Alabama, Nate Oats, obtient une prolongation de 30 millions de dollars sur six ans

L’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats, a accepté un nouveau contrat de 30 millions de dollars sur six ans au cours de la meilleure saison régulière du programme depuis des décennies.

Oats versera en moyenne 5 millions de dollars plus les incitations au cours de la saison 2028-29 dans le cadre d’un accord approuvé vendredi par le comité de rémunération du conseil d’administration du système de l’Université de l’Alabama.

Cela fait de lui le quatrième entraîneur de basket-ball le mieux payé de la SEC et parmi les 10 meilleurs au niveau national, a déclaré le directeur sportif Greg Byrne.

Oats, qui en est à sa quatrième saison, gagnera 4,5 millions de dollars pour la première année avec des augmentations annuelles de 200 000 $. Le quatrième classé Crimson Tide (19-3, 9-0 SEC) a le meilleur classement de l’équipe en une saison aussi profonde depuis 1976-77.

“Je suis honoré et honoré de recevoir une prolongation de contrat de l’Université de l’Alabama”, a déclaré Oats dans un communiqué. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, ma famille et moi aimons cette communauté, la ville de Tuscaloosa et l’université.

“Je suis incroyablement fier de ce que nous avons pu construire pendant notre séjour à l’UA, ce qui reflète directement les étudiants-athlètes, les entraîneurs et le personnel qui ont tous joué un grand rôle dans notre succès. Je suis ravi de ce qui se passe dans l’avenir de notre programme et la direction que nous prenons. »

L’Alabama est allé 80-39 sous Oats, remportant les championnats de la saison régulière et des tournois de la SEC 2021.

“Coach Oats a fait un travail remarquable à la tête de notre programme de basketball masculin, et nous voulons qu’il continue à le faire pendant de nombreuses années à venir”, a déclaré Byrne dans un communiqué. “Lui et son équipe ont redonné au programme une importance nationale et ont créé un produit dont il est passionnant de faire partie pour notre équipe et pour nos fans.

“Nous étions convaincus que Nate serait un entraîneur exceptionnel pour nous lorsque nous l’avons embauché, et il n’est pas seulement cela, mais aussi un excellent leader pour nos jeunes hommes.”

Reportage de l’Associated Press.

