L’entraîneur de Barcelone, Xavi, signe une prolongation jusqu’en 2025 – sources

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a convenu d’une prolongation de contrat d’un an avec les champions de la Liga, prolongeant ainsi son séjour jusqu’en 2025, a confirmé une source à ESPN.

Le nouvel accord comprend également une option pour une année supplémentaire.

Les mandats actuels de Xavi devaient expirer l’été prochain, mais il a toujours insisté sur le fait qu’il n’y aurait « aucun problème » pour parvenir à un accord sur de nouvelles conditions.

Les négociations se sont accélérées après la clôture du marché des transferts au début du mois, avec une annonce officielle possible dès cette semaine, a ajouté la source.

Xavi, 43 ans, a remplacé Ronald Koeman comme entraîneur du Barça fin 2021 après avoir débuté sa carrière d’entraîneur au Qatar avec Al Sadd.

Lors de sa première campagne à la tête du club, il a fait passer le club de la neuvième à la deuxième place, assurant ainsi la qualification pour la Ligue des champions.

La saison dernière, il a mené les Blaugrana à leur premier titre en Liga depuis 2019, remportant le championnat par 10 points.

Il y a eu également du succès en Supercoupe d’Espagne, avec une impressionnante victoire 3-1 contre le Real Madrid en finale, mais le Barça a échoué en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Coupe du Roi.

Pendant près de deux ans à la tête de l’équipe, Xavi a également supervisé une refonte de l’équipe, avec les vétérans Sergio Busquets, Jordi Alba et Gerard Pique parmi ceux qui sont partis depuis son arrivée.

Pendant ce temps, Ilkay Gündogan et Robert Lewandowski font partie des recrues expérimentées du club, avec les jeunes Ronaldo Araujo, Alejandro Balde, Pedri, Gavi et Lamine Yamal parmi ceux qui jouent un rôle de plus en plus important.

João Félix et João Cancelo sont les deux plus récents ajouts à l’équipe. Leurs arrivées ont donné lieu à des victoires consécutives 5-0 contre le Real Betis et Anvers – en Ligue des champions – ce qui a conduit Xavi à dire que le Barça joue actuellement son meilleur football depuis son arrivée.

Xavi a passé 24 ans au Barça en tant que joueur, dont 17 en équipe première. Il a disputé 767 matches avec le club, remportant 25 trophées, dont huit titres de Liga et quatre Ligues des Champions.