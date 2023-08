L’entraîneur de Barcelone Xavi n’exclura pas le transfert d’Ansu Fati au milieu des liens avec Arsenal

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, a refusé d’exclure un changement estival pour la cible d’Arsenal, Ansu Fati.

Alors que Barcelone a encore besoin de lever des fonds pour inscrire des joueurs pour la nouvelle saison, Fati est l’un des nombreux joueurs qui ont été liés à une sortie.

Xavi a fait l’éloge du joueur à plusieurs reprises, mais ses réponses sur le sujet ont été sans engagement et il a de nouveau été interrogé par les médias espagnols sur l’avenir de Fati samedi.

S’exprimant avant le match de LaLiga de dimanche contre Getafe, il a déclaré: « Je ne comprends pas quand vous dites que je ne suis pas très convaincant [on the matter]. Jusqu’à ce que la fenêtre se ferme [anything can happen]… »

« Je suis content de lui, il fait partie de l’héritage de ce club. Je ne sais pas comment je devrais le dire. Le marché dictera, et ce jusqu’au 31 août…

« Je ne peux pas dire qu’il restera parce que peut-être qu’il ne le fera pas. Mais je suis content de lui : c’est un joueur du présent et du futur. »

Fati, qui n’a encore que 20 ans, prépare déjà sa cinquième saison à Barcelone. Cependant, il a eu du mal à reproduire sa forme initiale après de graves blessures et n’est apparemment plus considéré comme indispensable par le club catalan.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal devrait conclure un accord pour amener le gardien de Brentford David Raya au nord de Londres dans les prochains jours.

Pendant ce temps, deux ailiers devraient quitter le club ce mois-ci.

Et les Gunners seraient prêts à offrir deux joueurs à l’Inter Milan en échange de Nicolo Barella.