L’entraîneur de Barcelone Xavi indigné par “l’injustice” de l’arbitrage lors de la défaite face à l’Inter Milan

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a déclaré qu’il était indigné par ce qu’il croyait être des injustices d’arbitrage après que deux décisions de handball aient été contre son équipe lors de la défaite 1-0 de la Ligue des champions contre l’Inter Milan mardi.

Hakan Calhanoglu a marqué le seul but du match dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais le match s’est terminé dans la controverse lorsque le Barça a annulé un égaliseur pour le handball avant de se voir refuser un penalty tardif lorsque Denzel Dumfries a semblé manipuler le ballon à l’intérieur de la zone.

L’Inter compte six points après trois matchs dans le groupe C, trois de moins que le leader du Bayern Munich et trois de plus que le Barça. L’Inter et le Barça se retrouveront mercredi prochain au Camp Nou.

“Je suis en colère et indigné de ce que nous avons vu, c’est une injustice”, a fulminé Xavi lors d’une conférence de presse après le match à San Siro.

“Je l’ai dit lundi et je dois le redire : les arbitres doivent sortir et s’expliquer parce que je ne comprends rien.

“[The referee] ne voulait pas me donner d’explication après le match. Les arbitres doivent parler; Je ne peux pas parler d’une décision que je n’ai pas prise. Pour moi, [the decisions were] clair comme de l’eau de roche. Je ne le comprends pas du tout.”

Barcelone a perdu deux fois en Ligue des champions cette saison, tout en étant invaincu en Liga. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

L’égalisation potentielle de Pedri à la 66e minute a été exclue en raison d’un handball d’Ansu Fati dans la préparation, bien que Xavi ait soutenu que, comme c’était involontaire et qu’Ansu n’était pas le buteur, le but aurait dû être maintenu.

La fureur du Barça s’est multipliée dans les arrêts de jeu lorsqu’un éventuel handball de Dumfries, retirant le ballon à Ansu dans la surface, n’a pas été donné en guise de penalty. Le jeu a été examiné par VAR, mais l’arbitre n’a pas été appelé sur le moniteur côté terrain, comme il l’avait fait lors de l’annulation du but de Pedri.

“Si vous demandez comment je vais, je suis indigné”, a poursuivi Xavi. “Je ne comprends rien. Si Ansu le handballe [involuntarily] mais quelqu’un d’autre marque alors, c’est un but. Et ils l’ont rejeté.

« Quant à l’autre [Dumfries’ possible handball]… Je ne comprends tout simplement pas. C’est une injustice, je ne peux pas la cacher. Les arbitres doivent parler.”

L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, a déclaré qu’il n’avait pas vu les incidents, préférant se concentrer sur une victoire mémorable pour son équipe, qui est entrée en jeu après une quatrième défaite en huit matchs de Serie A.

“Cela nous donne une grande confiance de battre une équipe de cette qualité”, a-t-il déclaré. “Nous en avions vraiment besoin. Je me sentais bien parce que samedi [a 2-1 loss to Roma]j’ai vu de bonnes choses de l’équipe, mais avec des erreurs qui dans d’autres matches ne nous auraient pas coûté.”

Xavi a également admis que le Barça devait faire son autocritique après qu’une deuxième défaite consécutive en Ligue des champions ait laissé ses chances de progression vers les 16 derniers en suspens.

L’Inter a eu le meilleur d’une première mi-temps décousue, avec Calhanoglu tirant un bon arrêt de Marc-André ter Stegen avant que l’équipe locale n’ait un penalty annulé et un but exclu pour hors-jeu.

Calhanoglu a ensuite donné l’avantage aux hommes d’Inzaghi juste avant la pause. Le Barça s’est rallié en seconde période mais n’a pas pu briser la ligne de fond obstinée des Italiens.

“Nous devons également être autocritiques, au-delà des décisions d’arbitrage”, a déclaré Xavi. “Nous devons mieux jouer, même si nous méritions encore au moins un match nul.

“Mais ce n’est pas le pire match que nous ayons joué cette saison. En deuxième mi-temps, nous étions bons ; dans la dernière demi-heure, très bien. Nous les avons repoussés, nous avons essayé…

“La première mi-temps n’a pas été assez bonne pour un match de Ligue des champions. Nous devons être plus dynamiques, plus rapides et avoir une meilleure circulation du ballon. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation inconfortable. Il nous reste trois matchs, tous des finales, et deux à domicile .

“Je suis inquiet à propos de la défaite car nous avons trois points, l’Inter six et le Bayern neuf. Nous sommes dans une position difficile et nous ne pouvons plus nous tromper.”