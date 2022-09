L’entraîneur de Barcelone Xavi dit qu’il se sent “libéré” après la fermeture de la fenêtre de transfert

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez dit qu’il se sent libéré après la fermeture de la fenêtre de transfert avec Hector Bellerin et Marcos Alonso devenant les septième et huitième recrues du club cet été.

Le Barça était l’un des clubs les plus actifs d’Europe pendant la fenêtre, dépensant plus de 150 millions d’euros pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé seul.

Bellerin, Alonso, Andreas Christensen et Franck Kessie tous sont également arrivés avec des transferts gratuits, tandis que le jeune Pablo Torre rejoint de Racing Santander.

Plus de 15 joueurs ont également quitté le club, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Sergino Dest Jeudi, laissant Xavi soulagé, il peut désormais travailler avec une certaine certitude quant à qui sera au club cette saison.

“Je me sens un peu libéré maintenant que tout est fini, maintenant nous savons ce que nous avons”, a déclaré l’entraîneur du Barca lors d’une conférence de presse vendredi.

“Cela a été un effort spectaculaire et nous avons une excellente équipe avec qui travailler.”

Malgré cela, Xavi a laissé entendre qu’il aurait aimé d’autres ajouts. Il a révélé plus tôt cet été que le club avait raté le défenseur de Chelsea César Azpilicueta et n’a jamais caché son désir de faire venir le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva.

“C’était presque le meilleur scénario”, a ajouté Xavi, réfléchissant à la fenêtre de transfert.

“Peut-être [we are] manque de joueur… mais cela dit, je suis super satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Le club a fait un effort titanesque pour concrétiser les signatures que nous avons faites. Je suis très heureux et reconnaissant des efforts déployés par tout le monde.”

Xavi a guidé Barcelone à sept points lors de ses trois premiers matches de Liga cette saison. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Un joueur qui est resté au club est Jordi Alba. L’arrière gauche a été omniprésent dans l’équipe au cours de la dernière décennie, mais a récemment perdu sa place au profit de l’adolescent Alejandro Balde, tandis qu’Alonso arrive pour offrir une concurrence supplémentaire.

Xavi, cependant, insiste sur le fait qu’il voulait qu’Alba reste au Camp Nou après des liens avec l’Inter Milan et dit qu’il jouera un rôle important cette saison, qu’il commence ou non des matchs.

“Je veux Jordi ici, en tant que capitaine, mais aussi en tant que personne avec qui j’ai de bonnes relations”, a déclaré Xavi.

“C’est un leader et il aidera beaucoup, peu importe [playing time]. Il est engagé dans le club. Je le répète : je suis ravi de l’avoir ici. Je n’ai jamais voulu qu’il parte.”

Xavi aurait aimé qu’Aubameyang reste également, mais a compris pourquoi l’ancien attaquant d’Arsenal, qui a été relégué à un poste de remplaçant au Barca après la signature de Lewandowski, voulait revenir en Premier League avec Chelsea.

Aubameyang, 33 ans, n’a rejoint le Barça qu’en janvier et part pour Stamford Bridge dans le cadre d’un contrat de 12 millions d’euros après avoir marqué 13 buts en 23 apparitions.

“Je suis triste de le voir partir”, a déclaré le patron du Barça. “Il nous a beaucoup donné en peu de temps ici. Il a fait la différence dans les matchs, il a affiché des chiffres extraordinaires, c’est une personne formidable, toujours souriante, qui s’entraîne bien.

“Mais c’était une opportunité, surtout pour lui, mais aussi pour le club. Tout le monde était content de l’accord mais je suis triste de perdre un joueur comme lui.”

Le Barça est de retour en action samedi lors de son déplacement à Séville en Liga (diffusion en direct, 15 h HE, ESPN +). L’équipe de Xavi a sept points en trois matchs jusqu’à présent, tandis que Séville en a fait match nul et perdu deux de ses trois premiers matches.