L’entraîneur de Barcelone Xavi dit que le cœur et l’âme de Gavi sont “contagieux”

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que “le cœur et l’âme” de Gavi étaient contagieux pour le reste de l’équipe après que le milieu de terrain ait inspiré les Catalans à une victoire 3-1 en finale de la Coupe d’Espagne contre le Real Madrid dimanche en Arabie saoudite.

Gavi, 18 ans, a ouvert le score et a ensuite créé des buts pour Robert Lewandowski et Pedri alors que le Barça battait largement Madrid, qui a répondu par Karim Benzema tard, pour remporter son premier trophée sous Xavi.

– Kirkland, Marsden : Gavi, le Barça humilient le Real Madrid

“C’est un enfant qui passionne tout le monde”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse, interrogé sur la performance de Gavi au stade King Fahd de Riyad. “Quand vous le voyez concourir comme ça… le cœur, l’âme et le caractère avec lesquels il joue sont contagieux pour le reste de l’équipe.

“C’est aussi un leader né, tout lui vient naturellement – ​​et à l’âge de 18 ans. Il est spectaculaire. Je l’ai dit plusieurs fois, mais je ne me lasse pas de le louer. Il n’a pas de plafond, alors ne le ralentis pas.”

Le Barça était sans trophée la saison dernière et n’a remporté qu’une seule Copa del Rey au cours des trois dernières années, sous Ronald Koeman en 2021. Xavi espère que le trophée de dimanche – le premier du club au 21e siècle sans Lionel Messi – fournira la plate-forme pour nouveau succès après une période difficile de l’histoire du club.

EPA/STR

“Nous avons une très bonne génération de joueurs et vous pouvez voir leur soif de trophées”, a ajouté Xavi. “J’espère que ce sera un point d’inflexion alors que vous [the journalist asking] dire, mais cela ne s’arrête pas. Jeudi, nous avons la Copa ; le week-end prochain en Liga.

“Je suis content pour les joueurs, cependant. Ils ont reçu beaucoup de critiques, injustes dans de nombreux cas, et ils ont été libérés aujourd’hui. C’est un énorme regain de moral et nous pouvons travailler avec plus de sérénité.

“C’est aussi important pour les supporters. Ce club a tout vu ces dernières années : des problèmes financiers, le départ de Leo [Messi] était grand. J’espère que ce sera le premier trophée d’une longue série.”

Plus que l’argenterie, Xavi était satisfait de la performance contre Madrid et a déclaré que sans le jeu de Thibaut Courtois, qui a fait de bons arrêts de Lewandowski et Ousmane Dembele, le Barça aurait pu marquer plus.

“Je reste avec le comment plus qu’avec le trophée”, a déclaré le patron du Barça. “Le comment compte beaucoup pour moi. Je suis heureux de la façon dont nous avons gagné. Les quatre milieux de terrain ont compris ce qu’ils devaient faire. Tout ce que nous avions prévu s’est déroulé.

“Nous avons dominé Madrid pendant presque tout le match. La première mi-temps a été extraordinaire. Cela fait croire aux joueurs en ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là.”

Le Barça est toujours à la recherche de trois autres trophées cette saison. Ils se rendront en équipe de troisième division AD Ceuta en huitièmes de finale de la Copa del Rey jeudi, puis reviendront en action en Liga lorsqu’ils accueilleront Getafe dimanche. Ils ont actuellement trois points d’avance sur Madrid en tête du classement.

Après avoir abandonné la Ligue des champions, ils ont également la Ligue Europa en février. Ils affronteront l’équipe de Premier League Manchester United en éliminatoires pour une place en huitièmes de finale.