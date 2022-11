L’entraîneur de Barcelone Xavi confirme les pourparlers d’Endrick après la visite d’une sensation adolescente brésilienne à Chelsea

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, a révélé que le club catalan était en pourparlers avec la sensation adolescente brésilienne Endrick au sujet d’un éventuel transfert.

Endrick n’a que 16 ans, mais l’attaquant de Palmeiras a déjà été lié à un certain nombre de clubs d’élite européens et il a récemment été accueilli avec sa famille par Chelsea dans leur base d’entraînement de Cobham.

Dans un entretien avec ESPNXavi a dit : “[We] ont parlé avec son [Endrick’s] père et aussi directement avec le joueur aussi. J’ai expliqué le projet à Barcelone.

“Nous voulons des joueurs talentueux, et c’est un talent, capable de faire [the] différence. Il a une excellente finition, des dribbles et une capacité à faire la différence sur le terrain.

“C’est déjà un joueur du présent – qui joue dans la ligue brésilienne – et aussi du futur.”

Endrick est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Palmeiras lorsqu’il a fait ses débuts très attendus pour le club de Sao Paulo en octobre et il a depuis marqué trois buts en six matches.

Le jeune attaquant souhaiterait déménager en Europe, le cheminement de carrière évident pour les meilleurs joueurs brésiliens, mais ne peut être transféré avant l’âge de 18 ans.

“C’est le genre de joueur dont nous avons besoin”, a ajouté Xavi. “Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone et nous parlons.

“J’espère qu’il deviendra notre joueur. Cela dépend de lui. Ce genre de choses dépend toujours du joueur. Normalement, un joueur finit par jouer là où il veut jouer, donc c’est une décision très personnelle d’Endrick.”