L’entraîneur de Barcelone Xavi appelle à des changements majeurs dans le calendrier international après une série de blessures

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré qu’il aimerait que les matches internationaux se jouent en un bloc chaque année après que quatre joueurs soient revenus blessés après des matchs avec leur pays la semaine dernière.

Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong et Memphis Depay devraient tous manquer le voyage de samedi à Majorque après avoir reçu des coups en service international, tandis qu’Hector Bellerin a également été blessé à l’entraînement cette semaine.

Dans une saison typique, le football national s’arrête en septembre, octobre, novembre et mars pour des intermèdes internationaux, avec des tournois ensuite joués en été, mais Xavi aimerait voir un autre modèle introduit.

“C’est difficile”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi lorsqu’on lui a demandé comment éviter de perdre des joueurs sur blessure lorsqu’ils partent avec leurs équipes nationales.

“Je pense que la FIFA a prévu d’avoir une Coupe du monde tous les deux ans, ce qui a été controversé, mais il y a un calendrier où les équipes nationales sont ensemble pendant un mois et demi.

“Ensuite, les clubs obtiennent les joueurs pour le reste de l’année. C’est juste un bloc avec leurs pays. Je pense que ce serait une bonne solution, mais ce n’est pas à moi.”

Jules Kounde de Barcelone a été blessé lors d’une action pour la France contre l’Autriche la semaine dernière. Jean Catuffe/Getty Images

La série de blessures du Barça survient à un moment crucial de la saison alors qu’il se prépare pour 12 matchs d’ici le 9 novembre avant la Coupe du monde. Cette course comprend deux matchs cruciaux de la Ligue des champions contre l’Inter Milan et un voyage au Real Madrid en Liga avant le 16 octobre.

Araujo manquera les 12 matchs après avoir été opéré d’une blessure à la cuisse cette semaine, mais Xavi espère que Kounde, De Jong, Memphis et Bellerin seront de retour plus tôt.

“C’est frustrant”, a ajouté Xavi à propos des blessures. “Araujo ne sera pas de retour pour Madrid, c’est sûr, mais les autres pourraient avoir une chance en fonction de la façon dont se déroule leur récupération.

“Il y a de nombreux facteurs pour lesquels toutes ces blessures sont arrivées. Nous ne connaissons pas la raison principale. Les longs trajets, le travail avec différentes méthodologies, la charge de jeux pour les joueurs.

“Chaque cas est différent et nous ne cherchons à blâmer personne. Peut-être que la communication avec les équipes nationales pourrait être meilleure. Ce n’est pas de chance, mais c’est le moment de montrer que nous avons une bonne équipe.”

Sergi Roberto est également prêt pour le match de samedi à Majorque, ce qui pourrait laisser Xavi sans les quatre joueurs qui ont joué à l’arrière droit cette saison : Roberto, Bellerin, Kounde et Araujo.

L’entraîneur du Barca a déclaré qu’il avait plusieurs options pour combler le vide à l’arrière droit, notamment passer à un arrière trois, utiliser un arrière gauche hors de position ou appeler le jeune Marc Casado, un milieu de terrain qui a joué à l’arrière droit pour le premier. équipe en pré-saison.

Le Barça reste invaincu avant le match à Majorque, qui sera suivi d’un déplacement à l’Inter en Ligue des champions mardi.

Ils ont remporté cinq de leurs six premiers matchs de LaLiga, faisant match nul l’autre, et ont marqué plus de buts (18) et en ont concédé moins (1) que toute autre équipe de l’élite espagnole, dirigée par le Real Madrid, qui a pris 18 points sur 18.