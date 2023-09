L’entraîneur de Barcelone, Xavi, affirme que davantage de travail est nécessaire pour redresser le club

Xavi Hernández a déclaré qu’il y avait encore du travail à faire pour redresser la situation à Barcelone après que des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait accepté une prolongation de contrat d’un an avec les champions de la Liga, prolongeant ainsi son séjour jusqu’en 2025.

Le nouvel accord comprend une clause liée aux performances pour prolonger l’engagement jusqu’en 2026.

Des sources ont déclaré à ESPN que Xavi avait insisté pour signer uniquement un contrat à court terme car il pensait que son avenir à long terme au club devrait être lié à ses réalisations professionnelles.

« Nous [Xavi and his coaching staff] est arrivé à un moment difficile », a déclaré vendredi l’entraîneur du Barça lors d’une conférence de presse.

« Le club se trouvait dans une situation défavorable, sur les plans sportif, financier et psychologique. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de bon travail a été fait, du président aux directeurs sportifs en passant par tout le staff.

« Nous sommes encore en train de renverser la situation. C’est un processus de développement et de construction, mais nous faisons du bon travail.

« Cette saison, il s’agit maintenant de consolider les performances et les résultats qui nous ont valu deux trophées importants la saison dernière, la Liga et la [Spanish] Super Coupe. »

Xavi, 43 ans, a remplacé Ronald Koeman en tant qu’entraîneur du Barça fin 2021 après avoir débuté sa carrière d’entraîneur au Qatar avec Al Sadd.

Lors de sa première campagne à la tête du club, il a fait passer le club de la neuvième à la deuxième place, assurant ainsi la qualification pour la Ligue des champions.

La saison dernière, il a dirigé le Blaugrana à son premier titre en Liga depuis 2019, remportant le championnat par 10 points.

Il y a également eu du succès en Super Coupe d’Espagne, avec une impressionnante victoire 3-1 contre le Real Madrid en finale, mais le Barça a échoué en UEFA Champions League, en Europa League et en Copa del Rey.

« La victoire en Super Coupe en janvier a été un point d’inflexion », a ajouté Xavi. « C’est à ce moment-là que les joueurs ont vu que nous pouvions rivaliser après avoir battu une grande équipe du Real Madrid en finale en jouant un bon football.

« C’est à ce moment-là que les joueurs ont commencé à y croire et que nous, le staff, avons gagné en crédibilité. Ce fut un moment clé. »

Pendant près de deux ans à la tête de l’équipe, Xavi a également supervisé une refonte de l’équipe, avec les vétérans Sergio Busquets, Jordi Alba et Gerard Piqué parmi ceux qui sont partis depuis son arrivée.

Pendant ce temps, Ilkay Gündogan et Robert Lewandowski font partie des recrues expérimentées du club, les jeunes Ronald Araújo, Alejandro Balde, Pedri, Gavi et Lamine Yamal jouant un rôle de plus en plus important.

João Félix et João Cancelo sont les deux plus récents ajouts à l’équipe. Leurs arrivées ont donné lieu à des victoires consécutives 5-0 contre le Real Betis et Anvers – en Ligue des champions – ce qui a conduit Xavi à dire que le Barça joue son meilleur football depuis son arrivée.

La tâche qui attend désormais Xavi est de restaurer le prestige de Barcelone au niveau européen après une série de résultats décevants en Ligue des Champions.

Après avoir été éliminé en phase de groupes au cours de chacune des deux dernières saisons, Xavi a déclaré que la prochaine étape dans le développement de son équipe était de concourir à nouveau en Europe et d’atteindre les dernières étapes de la compétition.

Ils ont ouvert la campagne de Ligue des Champions cette saison avec une imposante victoire 5-0 contre Anvers dans un groupe qui comprend également le FC Porto et le Shakhtar Donetsk.

Xavi a auparavant passé 24 ans au Barça en tant que joueur, dont 17 en équipe première. Il a disputé 767 matches avec le club, remportant 25 trophées, dont huit titres de Liga et quatre Ligues des Champions.

Cependant, il est conscient que son mandat en tant que manager ne sera probablement pas aussi long.

« Je pense que ce serait compliqué de rester dans ce poste aussi longtemps », a-t-il ri lorsqu’on lui a demandé s’il se voyait diriger Barcelone pendant 15 ans.

« Les exigences qui existent ici sont énormes. C’est une montagne russe d’émotions constante. J’espère rester ici pendant de nombreuses années, mais 15 ans ? C’est une tâche vraiment difficile ! »