L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman dit que les rumeurs de licenciement sont « probablement vraies »

Ronald Koeman a déclaré vendredi que la direction de Barcelone ne lui avait pas parlé de son avenir, mais qu’il avait « des yeux et des oreilles » pour capter les rumeurs sur son éventuel limogeage. effectuer un changement d’entraîneur après la défaite 3-0 de mercredi à Benfica, la deuxième défaite de l’équipe en autant de matches de Ligue des champions cette saison. « C’est une situation compliquée », a déclaré Koeman la veille de la visite de son équipe, champion en titre, l’Atlético Madrid. « Le président était là ce matin, mais je ne l’ai pas vu parce que je me préparais pour le match », a-t-il ajouté. « Personne ne m’a rien dit, mais j’ai des yeux et des oreilles et je sais qu’il y a des fuites. Ils sont probablement vrais, mais personne ne me l’a dit. »

Koeman ne sera pas dans l’abri pour ce qui pourrait être le dernier match de l’ancien défenseur de Barcelone en charge alors qu’il purge le deuxième d’une suspension de deux matchs pour s’être plaint à la fin de leur récent match nul 0-0 à Cadix.

Les grands noms liés au remplacement de Koeman sont dirigés par l’ancienne star de Barcelone Xavi Hernández, le grand italien Andrea Pirlo et le sélectionneur belge Roberto Martínez.

Martínez a balayé les questions sur Barcelone vendredi lorsqu’il a annoncé l’équipe belge pour le dernier carré de la Ligue des Nations.

« Je ne vais pas commenter ma situation personnelle parce que je ne le fais jamais en tant qu’entraîneur », a déclaré Martínez. « Maintenant, nous avons une opportunité incroyable d’être en phase finale de la Ligue des Nations, c’est donc la seule chose qui compte. N’importe quoi que vous pourriez poser des questions sur moi-même ou sur les rumeurs n’est pas pertinent pour cette conférence de presse. »

Le match de l’Atlético est le dernier avant une trêve internationale dans le calendrier des clubs. Cette fenêtre pourrait donner au club le temps de recruter un nouvel entraîneur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.