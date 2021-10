L’entraîneur de Barcelone restera, dit Laporta

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a fait une démarche surprise samedi, déclarant que Ronald Koeman était en sécurité dans son travail d’entraîneur de Barcelone.

Koeman subit une pression croissante au Camp Nou, avec Barcelone qui entame le week-end septième en Liga et subit des défaites consécutives 3-0 pour ouvrir sa campagne en Ligue des champions.

L’entraîneur barcelonais a tenu une conférence de presse passionnée vendredi avant le choc contre l’Atletico Madrid, accusant le club de manque de respect en faisant fuiter des histoires sur son avenir.

Mais samedi, Laporta a décidé de dissiper les doutes sur l’avenir de l’entraîneur et a déclaré: « Ronald Koeman continuera en tant qu’entraîneur du Barca, nous pensons qu’il mérite une certaine confiance pour de nombreuses raisons. C’est un fan du Barca, une référence pour les supporters. Il se poursuivra et mérite une certaine confiance.

« Koeman aime le Barça et a décidé de venir à un moment vraiment difficile pour le club sur le plan institutionnel et sportif. Après avoir parlé avec lui, je vois qu’il a confiance en l’équipe, surtout quand il récupère les joueurs blessés. Il a un contrat (jusqu’à l’été) et nous espérons retrouver le chemin de la victoire et du bon jeu. Je suis sûr qu’il fera tout son possible.

« Nous pouvons tous comprendre les réactions car nous n’obtenons pas de résultats, mais je demande aux supporters d’avoir une certaine confiance en l’entraîneur, il le mérite, et d’avoir confiance en cette équipe car lorsque tout le monde sera disponible, ils seront encore plus compétitifs.





« J’ai parlé avec lui et j’ai tiré mes propres conclusions. J’apprécie le moment où il a repris le club. Nous avons parlé et ce n’est pas vrai que la relation entre nous est froide. C’est une relation bonne et honnête. C’est une bonne personne et moi pense qu’il pense la même chose que moi. Nous essayons tous de changer cela pour le mieux.

« Il a une certaine confiance quel que soit le résultat. »

Des sources ont précédemment expliqué à ESPN que Koeman avait été maintenu en raison du manque d’alternatives crédibles disponibles.

Cependant, ESPN a rapporté jeudi que le club avait intensifié sa recherche d’un remplaçant après la défaite 3-0 contre Benfica en Ligue des champions.

Des sources ont expliqué que l’ancien entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo et le manager de River Plate Marcelo Gallardo ont été ajoutés à une liste restreinte qui comprend également l’ancien capitaine du Barça Xavi Hernandez et le patron de la Belgique Roberto Martinez.

Koeman a remporté la Copa del Rey lors de sa première saison en tant qu’entraîneur du Barça et a terminé troisième de la Liga.