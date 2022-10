L’entraîneur de Barcelone recherche la ligne d’approvisionnement de Robert Lewandowski dans Vital Week

Robert Lewandowski a prouvé au fil des ans qu’il était une garantie de buts, tant qu’il récupérait le ballon.

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez cherche des réponses à ce problème, la forme de son équipe plongeant au mauvais moment, alors qu’ils accueillent l’Inter Milan puis affrontent le Real Madrid lors du Clasico cette semaine.

L’équipe italienne se rend au Camp Nou mercredi dans un affrontement proche de la vie ou de la mort en Ligue des champions, avant que le Barça ne se rende au Santiago Bernabeu dans une bataille pour se dégager du sommet de la Liga.

Coïncidant avec les difficultés de l’équipe, reflétées par une défaite 1-0 à l’Inter la semaine dernière et une victoire fragile 1-0 contre le Celta Vigo dimanche, la course au but de Lewandowski s’est tarie.

Après avoir marqué lors de six matchs consécutifs en Liga, l’attaquant polonais n’a pas pu poursuivre la séquence contre le Celta, après avoir été blanchi à San Siro alors que l’Inter s’était ligué pour l’arrêter.

“Nous n’avons pas connu notre meilleur moment depuis la trêve internationale”, a déclaré Xavi dimanche. “Il y a trois semaines, nous volions, et maintenant nous ne le sommes plus, nous devons nous améliorer.”

Les buts de Lewandowski – neuf en Liga, faisant de lui le meilleur buteur de la division – ont aidé Barcelone à se hisser en tête du classement pour la première fois depuis juin 2020.

Les Catalans sont invaincus dans l’élite espagnole, mais c’est une autre histoire en Europe. Les défaites successives sur la route du Bayern Munich et de l’Inter les laissent dans un besoin désespéré d’une victoire mercredi.

Ce qui est peut-être inquiétant, c’est que Lewandowski n’a pas manqué d’occasions au cours des trois derniers matches, ce qui aurait pu être un problème temporaire, ses coéquipiers ne les ont pas créés.

La finition précise de l’attaquant polonais a valu à Barcelone une victoire 1-0 sur Majorque le 1er octobre, mais c’était une chance qu’il s’est créée. Il a à peine reniflé le but lors des deux matchs suivants.

“Il était mal à l’aise en seconde période (contre le Celta) mais toute l’équipe l’était aussi”, a déclaré Xavi. “Nous devons le trouver plus.”

Les ailiers de Barcelone ont passé une mauvaise nuit au Camp Nou, Ferran Torres et Raphinha manquant des occasions au début et se retrouvant incapables de se connecter avec Lewandowski. Quand Ansu Fati et Ousmane Dembele sont entrés en jeu en seconde période, l’histoire n’a pas changé.

“Peut-être qu’ils deviennent anxieux, qu’ils cherchent à marquer”, a ajouté l’entraîneur. “Les attaquants ont besoin de buts pour générer de la confiance.”

L’Inter s’est aligné avec cinq défenseurs au San Siro et pourrait opérer encore plus défensivement sur la route, sachant qu’un match nul les place en bonne position.

En Italie, ils ont réussi à perturber Pedri et Gavi, le duo de milieu de terrain créatif luttant pour l’influence, tandis que les ailiers ont eu recours à des croix dans la zone, qui ont été facilement traitées.

Le match et l’avenir de Barcelone dans la compétition pourraient dépendre de la capacité de Xavi à créer une ligne d’approvisionnement pour Lewandowski contre des défenses étouffantes, déterminées à l’arrêter.

