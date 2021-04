Ronald Koeman a déclaré qu’il n’avait pas été respecté par le quatrième officiel après avoir été expulsé alors que Barcelone s’était écrasé sur une défaite 2-1 contre Grenade jeudi.

Lionel Messi a donné au Barca une avance rapide au Camp Nou, mais les buts de Darwin Marchis et Jorge Molina en deuxième période ont empêché l’équipe de Koeman de dépasser l’Atletico Madrid en haut du tableau.

Les frustrations de Koeman ont bouilli plus tard lorsqu’il a été envoyé dans les tribunes par l’arbitre Pablo Gonzalez Fuertes après une confrontation avec le quatrième officiel. Le rapport de match de Fuerte indique qu’il a licencié l’entraîneur néerlandais pour avoir dit « Quel personnage » à son assistant suite à des avertissements répétés sur son comportement.

« Selon le rapport, j’ai manqué de respect au quatrième officiel », a déclaré Koeman lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je ne comprends pas parce que je ne l’ai pas du tout insulté. En fait, la façon dont il m’a parlé était irrespectueuse.

«Je lui ai parlé de divers incidents mais toujours avec respect. J’aimerais savoir quels mots j’aurais utilisé parce que je n’ai rien dit de laid. C’est incroyable. Mais si le quatrième officiel veut être le centre d’attention … «

En attendant un appel, Koeman ne pourra pas s’asseoir sur le banc pour les deux prochains matchs du Barça contre Valence et l’Atletico Madrid alors que la course au titre de la Liga entre dans la dernière ligne droite.

À cinq matches de la fin, seulement trois points séparent le leader de l’Atletico du quatrième, le Sevilla FC, avec le Real Madrid et le Barca respectivement deuxième et troisième, deux points derrière l’Atletico.

Même un match nul contre Grenade aurait gardé le destin du Barça entre ses propres mains, étant donné qu’ils accueillent l’Atletico en mai. 8, mais ils dépendent maintenant des points de chute de Madrid comme Los Blancos avoir le record de tête-à-tête supérieur entre les deux équipes.

Koeman a blâmé la défaite choc contre Grenade sur le négligence en défense.

« Nous avons dominé la première mi-temps et aurions dû en marquer un ou deux de plus pour pouvoir nous détendre un peu plus à la fin du match », a ajouté Koeman.

« En analysant les deux buts que nous avons concédés, c’était dû à un manque de concentration en défense. C’est ce qui nous a coûté des points. Nous n’avons pas bien défendu, coupé les passes ou fermé les espaces.

« C’est une grosse déception. C’est un revers parce que nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous devons nous reprendre, regarder ce que nous avons fait de mal ici et ensuite nous préparer pour un match crucial dimanche. [at Valencia]. «

Le 26e but de Messi de la campagne de Liga semblait avoir mis le Barça sur la bonne voie pour le sommet, mais il a raté l’occasion de doubler l’avance de son équipe et Antoine Griezmann, qui a brillamment établi le but de Messi, a également raté une bonne ouverture au début de la seconde période.

« C’est une mauvaise journée », a déclaré le défenseur Jordi Alba. «Nous avons essayé jusqu’à la fin, mais nous n’étions pas cliniques. C’était une occasion unique d’aller au sommet et maintenant nous ne dépendons plus de nous-mêmes.

« [Granada] essentiellement avancé deux fois et marqué deux fois. Je pense que nous devons tuer les jeux plus tôt. C’est un coup dur, mais nous devons gagner nos cinq matchs restants maintenant. Il n’y a rien d’autre pour ça. «