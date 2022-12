L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, parlera à Emiliano Martinez des célébrations de la Coupe du monde

L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a salué la performance du gardien argentin Emiliano Martinez à la Coupe du monde, mais a déclaré qu’il aurait une discussion avec lui sur son attitude lors des célébrations avant la reprise de la Premier League.

Après que l’Argentine a remporté la Coupe du monde en battant la France lors d’une séance de tirs au but, le gardien “Dibu” Martinez était à l’honneur pour sa célébration du Gant d’or et plus tard lors des festivités de la victoire à Buenos Aires, où il portait un bébé jouet avec le visage de Kylian Mbappe. dessus lors d’un défilé de bus à ciel ouvert.

« Lorsque vous ressentez une grande émotion, il est difficile de se contrôler. Je lui parlerai la semaine prochaine de certaines de ses célébrations”, a déclaré Emery lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je le respecte là-bas, il est dans l’équipe nationale. Alors il sera avec nous et ce sera notre responsabilité. On peut en parler”, a-t-il ajouté.

S’exprimant avant le choc du Boxing Day avec Liverpool, Emery a déclaré qu’il attendait avec impatience une autre rencontre avec l’entraîneur de l’opposition Juergen Klopp.

“C’est une équipe difficile avec une façon incroyable de jouer”, a déclaré l’Espagnol. “Le lendemain de Noël, je pense que ce sera différent. Je pense que nous pouvons gagner contre eux si nous obtenons notre meilleure performance.”

Le joueur de 51 ans, qui prépare son équipe à Dubaï avant le retour de la Premier League, s’est dit satisfait des joueurs dont il dispose mais qu’un ou deux pourraient être ajoutés lors du mercato de janvier.

“Je suis tellement content des joueurs que nous avons, mais quelqu’un pourrait partir et quelqu’un pourrait, je pense, être ajouté pour nous aider”, a-t-il déclaré.

