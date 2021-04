Anthony Joshua fait face à « une conversation difficile » avec son entraîneur Rob McCracken qui risque de rater le combat avec Tyson Fury, explique le promoteur Eddie Hearn.

McCracken est également l’entraîneur de l’équipe GB et ses responsabilités aux Jeux olympiques de cet été pourraient coïncider avec le combat de Joshua contre Fury.

Les Jeux de Tokyo devraient se dérouler du 23 juillet au 8 août – et l’affrontement incontesté du championnat des poids lourds de Joshua avec Fury est ciblé au cours de la même période.

McCracken fait partie intégrante de Joshua, déclare Eddie Hearn



« Avec tout le travail acharné qui a été accompli, la date sera la date », a déclaré Hearn Actualités Sky Sports.

«Le site investit beaucoup d’argent pour ce combat et il leur donnera la date la plus efficace, la plus efficiente pour eux.

« C’est à peu près au même moment que les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques auront-ils même lieu? Qui sait? »

« Mais nous devons trouver une solution, mais c’est une conversation entre Joshua et [his management company] 258 et l’équipe de formation.

«McCracken fait partie intégrante de l’équipe de formation et AJ, bien sûr, le voudra là-bas.

«Je vais laisser ces gars parler.

« Je dois livrer l’affaire. Si nous pouvons contourner le problème [McCracken’s potential absence], puis fantastique. Si nous devons avoir une conversation difficile? C’est à ces gars-là. «

Lorsqu’on lui a demandé si l’absence potentielle de McCracken pouvait faire échouer le combat de Joshua contre Fury, Hearn a répondu: « Non. Pour le moment, nous devons livrer le combat et la date, et trouver une solution.

« S’il y a un affrontement, il y a une conversation à avoir. C’est leur côté des affaires. »

Hearn a précédemment déclaré à propos des négociations pour sceller le combat incontesté pour le titre des poids lourds: «Je suis tombé sur Fury à Vegas et il m’a rassuré qu’il était all-in.

«Il y a beaucoup de personnages impliqués – certains ne sont pas si impliqués mais ont encore des commentaires à faire.

«Je voulais voir Fury parce que vous voyez des interviews de différentes personnes et j’avais commencé à douter qu’il voulait réellement le combat. Je pensais que c’était le cas.

«Quand nous nous sommes rencontrés, il m’a fait sentir qu’il voulait vraiment ce combat.

« ‘Faisons cela, c’est le seul combat que je veux’.

« Il est prêt pour ce combat, tout comme Joshua. »

