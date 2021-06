L’entraîneur danois Kasper Hjulmand intensifie les critiques de l’UEFA sur la reprise du match

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a intensifié ses critiques à l’encontre de l’UEFA mardi pour ne pas avoir donné à ses joueurs la possibilité de reporter le match contre la Finlande à la suite de L’effondrement de Christian Eriksen.

Hjulmand a déclaré que l’UEFA n’avait pas fait preuve de compassion et que ses joueurs avaient été mis dans une situation extrêmement difficile après l’incident de samedi au Championnat d’Europe.

le Euro 2020 le jeu a repris après une suspension d’environ 90 minutes après qu’Eriksen a subi un arrêt cardiaque et a dû être réanimé avec un défibrillateur.

L’UEFA a donné au Danemark la possibilité de reprendre ce soir-là ou de revenir dimanche à midi. Cela a conduit à une colère généralisée au Danemark et à une querelle entre l’équipe et l’UEFA pour savoir si les joueurs ont été contraints de revenir si tôt sur le terrain.

Hjulmand a souligné que les protocoles de coronavirus nouvellement créés pour l’Euro 2020 permettent à l’UEFA de reporter un match de 48 heures si un certain nombre de joueurs d’une équipe sont positifs ou doivent s’isoler.

Le seul vrai leadership aurait été de mettre les joueurs dans un bus et de les renvoyer chez eux. Et puis traitez-le après, a déclaré Hjulmand. Avec les cas corona, il est possible de reporter un match de 48 heures. Mais avec un arrêt cardiaque, apparemment ce n’est pas le cas. Et je pense que c’est faux. Vous ne trouvez pas nécessairement un bon leadership dans les protocoles. Un bon leadership peut parfois consister à diriger avec compassion.

L’UEFA a défendu lundi sa gestion de la situation et a répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas possible de reporter le match plus longtemps car la Finlande doit jouer son deuxième match de groupe mercredi à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le Danemark affronte la Belgique dans le groupe B jeudi à Copenhague.

La Finlande a marqué après la reprise et a gagné 1-0. Si le Danemark avait refusé de jouer, il aurait risqué de perdre 3-0 par forfait.

L’UEFA est sûre d’avoir traité la question avec le plus grand respect pour la situation sensible et pour les joueurs, a déclaré l’instance dirigeante du football européen. Il a été décidé de reprendre le match seulement après que les deux équipes eurent demandé de terminer le match le même soir.

Cependant, l’insistance de l’UEFA sur le fait que ce sont les joueurs danois qui ont demandé la reprise samedi a irrité à la fois Hjulmand et ses joueurs. Ils insistent sur le fait qu’il aurait été pire de revenir dimanche après une nuit blanche et qu’ils auraient dû avoir une troisième option.

C’est complètement faux de donner l’impression que c’est nous qui sommes venus et avons dit que nous voulions continuer à jouer comme notre première option. C’était un choix entre les deux scénarios, a déclaré Hjulmand. Et puis vous pouvez discuter si nous avons été mis sous pression. J’ai senti que les joueurs et nous, proches d’eux, étions soumis à cette pression et nous étions confrontés à ce dilemme. C’était une situation extrêmement difficile à vivre.

Eriksen reste à l’hôpital et a envoyé son premier message public via les réseaux sociaux mardi, remerciant les supporters du monde entier pour leurs vœux.

L’attaquant danois Martin Braithwaite a déclaré lundi que lui et ses coéquipiers auraient préféré un report plus long.

Ce n’était pas notre souhait de jouer, a déclaré Braithwaite. Mais on nous a dit que nous devions prendre une décision. … Il y avait beaucoup de joueurs qui n’étaient pas en état de jouer le match. Nous étions dans un endroit complètement différent.

Hjulmand a déclaré qu’il n’attendait aucune compensation de la part de l’UEFA, mais espère que l’instance dirigeante apprendra de l’incident.

Avec le recul, je ne pense pas que nous soyons là (de retour sur le terrain) après l’incident, a déclaré Hjulmand. Je pense que cela a montré tellement de force de la part des gars, de pouvoir sortir et jouer. Cela montre tellement de caractère, tellement de force, et j’en suis très fier.

« Cela dit, je ne pense pas que c’était la bonne chose à donner ces deux choix, jouer maintenant ou demain à 12. Et c’est peut-être une leçon d’apprentissage pour l’avenir.

