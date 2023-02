L’entraîneur d’Al-Nassr, Rudi Garcia, revient de manière sensationnelle sur les critiques de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a présenté un spectacle exceptionnel lors d’un match de championnat national contre Al-Wehda le 9 février. L’attaquant du Al-Nassr FC a marqué quatre buts pour guider son équipe vers une victoire retentissante. Et la performance puissante de Ronaldo a maintenant forcé l’entraîneur d’Al-Nassr, Rudi Garcia, à faire un demi-tour sensationnel. Garcia a récemment félicité le nouveau capitaine d’Al-Nassr pour avoir marqué quatre buts. “Ronaldo a atteint un grand stade d’homogénéité et d’harmonie avec ses coéquipiers. Au fil du temps, ses coéquipiers ont réalisé ce qu’il voulait et quand il marquera. Je pense que c’était une bonne soirée pour Cristiano Ronaldo parce qu’il a marqué quatre buts », avait déclaré le joueur de 55 ans aux journalistes.

Fait intéressant, Rudi Garcia avait récemment exprimé ses inquiétudes quant aux performances de Cristiano Ronaldo dans le nouveau club. Le coach français avait montré sa frustration face à Ronaldo alors que l’attaquant portugais avait raté une chance en or lors d’un match de Super Coupe contre Al-Ittihad. Al-Nassr a fait face à une sortie choquante de la Super Coupe après avoir été abattu par Al-Ittihad. “Il est très important que les joueurs jouent normalement et n’essaient pas toujours de donner le ballon à Cristiano. L’une des choses qui a changé le cours du match a été l’occasion manquée de Cristiano en première mi-temps », aurait déclaré Garcia.

Inutile de dire que les commentaires de Rudi Garcia n’ont pas été bien accueillis par les fans et les supporters d’Al-Nassr. Al-Nassr occupe actuellement la première place du classement de la ligue nationale.

Cristiano Ronaldo a marqué son premier but pour Al-Nassr lors d’un match de championnat contre Al Fateh FC la semaine dernière. Lors de son dernier match, l’ancien attaquant de Manchester United a marqué quatre buts face à Al Wehda. L’éclat de Ronaldo sur le terrain l’a aidé à scénariser un record sensationnel. Ronaldo a franchi une nouvelle étape pendant le match en inscrivant son 500e but en club. Le quintuple Ballon d’Or n’est actuellement que derrière Pelé (604), Romario (544), Josef Bican (518) et Ferenc Puskas (514) sur la liste de tous les temps des meilleurs buteurs de la ligue.

Cristiano Ronaldo compte actuellement 503 buts dans le football interclubs. Ses 503 buts en championnat ont été marqués par cinq clubs différents. Le joueur de 38 ans a marqué 311 buts pour le Real Madrid. Il a marqué 103 buts en deux périodes avec Manchester United. Il a également marqué 81 buts pour la Juventus, trois pour le Sporting CP et maintenant cinq pour Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo est récemment devenu le footballeur le mieux payé de l’histoire du jeu après avoir signé un accord très médiatisé avec le club de football basé en Arabie saoudite, Al-Nassr. Le joueur de 38 ans gagnerait désormais 200 millions de dollars par an. L’ancien attaquant du Real Madrid est devenu agent libre après la résiliation mutuelle de son contrat avec Manchester United l’année dernière avant la Coupe du Monde de la FIFA.

