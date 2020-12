Un nouveau look et un nouvel espoir, le RoundGlass Punjab FC repart à zéro en I-League lors de la saison 2020-21.

Le Minerva FC, puis le Minerva Punjab FC, ont disputé quatre saisons en I-League, terminant troisième l’année dernière, leur meilleur résultat après avoir remporté le titre en 2017/18, un an après leur promotion dans la ligue.

Curtis Fleming, entraîneur du RoundGlass Punjab FC, veut créer un héritage durable non seulement pour l’équipe en ajoutant de nouveaux supporters tout en gardant les anciens fans de l’ancienne Minerva Punjab.

« Nous sommes une nouvelle entité et nous devons commencer quelque part. Aucun club ne commence jamais avec 100 000 fans. C’est quelque chose sur lequel nous devons travailler chaque saison, même les grands clubs à l’époque de Covid en raison des attentes financières. Comment vous vendez une nouvelle entité est en apportant un style de football et en établissant la confiance avec notre base de fans du Punjab », a déclaré Fleming lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi.

« Je viens d’un petit pays appelé l’Irlande où nous avons une population de 6 millions d’habitants. Au Pendjab, nous en avons environ 33 millions. Alors, s’il vous plaît, ne me dites pas que nous ne pouvons pas en avoir de fans.

« Le football est un jeu mondial et il va devenir de plus en plus grand en Inde. Les fans veulent se divertir, donc je pense que dans la I-League, nous devons jouer du bon football et attirer les fans. Cela ne se produira pas en un seul. saison, c’est une saison de fondation pour nous », at-il ajouté.

Quant à la tâche à accomplir, Fleming estime que la quatorzième saison de la I-League sera «un sprint, pas un marathon»

«Toutes (les équipes) sont spéciales. Chaque jeu apportera de nouveaux défis. Mahomet est célèbre pour son riche héritage. Les clubs du nord-est vous surprennent toujours avec leurs joueurs passionnants. Ce sera une ligue formidable. Nous traiterons tout le monde avec le même respect. Cette (I-League) va être un sprint, pas un marathon. «

Fleming est sûr que certains des joueurs vainqueurs du titre de son équipe viendront s’ajouter aux jeunes talents bruts et se compléteront au cours de la saison à venir.

«Nous avons de très bons jeunes joueurs, ainsi que de grands noms. Nous sommes vraiment ravis de voir la ligue démarrer. Il y a un équilibre parfait dans l’équipe. Les jeunes gens ne réussiront pas si les plus expérimentés n’aident pas. De la même manière, si les jeunes ne soutiennent pas, les garçons seniors ne peuvent pas répondre aux attentes. En fin de compte, c’est grâce au travail d’équipe que cela est possible », a déclaré l’ancien défenseur de l’équipe nationale irlandaise.

Chencho Gyeltshen, qui était également présent à la conférence de presse, a fait l’éloge de certains des jeunes de l’équipe, comme Bikash Yumnam et Hormipam.

«Nous avons de jeunes joueurs talentueux qui rêvent en grand de faire plus. C’est l’avenir du football indien. Je suis vraiment content de travailler avec eux. D’abord et avant tout, ce sont de bons personnages qui ont faim », a déclaré l’attaquant bhoutanais.

Chencho faisait partie de l’équipe vainqueur de la I-League du Minerva Punjab FC, marquant sept buts et a reçu le prix du meilleur attaquant de la I-League 2017-18.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de revenir en Inde et de jouer à nouveau pour l’équipe du Pendjab, Chencho a déclaré: «Jouer en Inde est toujours passionnant. J’ai de très beaux souvenirs de jouer en Inde, en particulier à Kolkata. Je reçois tellement de messages et de souhaits de bonne chance du Bhoutan avant chaque match. Ils prient pour moi et je suis vraiment heureux d’avoir gagné autant de supporters en Inde. Je tiens à les remercier tous.

Quant à la I-League, elle se jouera à huis clos et avec tous Covid-19 protocoles en place, les matches se déroulant dans trois stades – le stade Vivekananda Yuba Bharati, le stade municipal de Kalyani et le Kishore Bharati Krirangan.

«Le football n’est rien sans les fans. Les joueurs comme nous n’aiment pas jouer dans un stade vide. Mais c’est la meilleure solution possible compte tenu des circonstances actuelles et nous devrons nous adapter à la nouvelle vie normale. Même si nous ne ressentons aucune pression, nous devons simplement nous adapter à la nouvelle normalité », a déclaré Chencho.

L’entraîneur Fleming a également réitéré la nécessité de s’adapter à la «nouvelle normalité» et la façon dont le RoundGlass Punjab FC s’efforce de réduire la pression sur les joueurs.

«Comme l’a dit Chencho, c’est la nouvelle norme et nous devrons l’ajuster. Notre préparation se déroule très bien et nous sommes heureux d’avoir reçu l’aimable hospitalité. Nous planifions des appels de zoom réguliers pour interagir. Un psychologue professionnel a été désigné par le club pour s’occuper de la santé mentale des joueurs. Nous n’avons jamais vécu cela auparavant, nous devons donc maintenir la forme mentalement. Nous avons des séances de yoga pour élever leur niveau de concentration et cela a été vraiment efficace », a déclaré Fleming.

RoundGlass Punjab FC lance sa campagne contre l’Aizawl FC au Kalyani Stadium à 16h00.