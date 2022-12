L’entraîneur croate estime que Josko Gvardiol mérite le prix du jeune joueur de la Coupe du monde

Le patron de la Croatie, Zlatko Dalic, estime que l’étoile montante Josko Gvardiol a fait assez pour mériter le prix du jeune joueur de la Coupe du monde, succédant à Kylian Mbappe.

Gvardiol a marqué pour aider la Croatie à battre le Maroc 2-1 lors du match pour la troisième place, remportant également l’honneur de l’homme du match, et saura demain s’il a remporté le prix du jeune joueur du tournoi – Mbappe l’a remporté en 2018.

Le joueur de 20 ans a beaucoup impressionné au centre de la défense croate pendant le tournoi.

“Je pense que Josko mérite un tel prix – pour moi, il est le meilleur”, a déclaré Dalic. “Il doit être en compétition pour cela – généralement, les attaquants sont considérés pour ce prix, mais Josko a prouvé que les joueurs défensifs le méritaient, et je pense qu’il le mérite.

“Aujourd’hui, c’était un match difficile – le Maroc était épuisé, mais ils se sont bien battus jusqu’à la dernière minute, ils me rappellent nous il y a quatre ans. C’était le match le plus émouvant de la Coupe du Monde pour nous – quand nous avons entendu l’arbitre coup de sifflet, c’était la fin d’un voyage pour nous.

“Nous avons eu des moments difficiles, mais mes joueurs n’ont ménagé aucun effort, et ce sont les moments pour lesquels nous vivons, nous travaillons, nous nous entraînons. Nous sommes maintenant parmi les trois meilleurs au monde – c’est comme si nous avions gagné l’or .”

Gvardiol lui-même a minimisé l’idée de remporter le prix du jeune joueur lors d’une courte conférence de presse sans fioritures, où il a semblé irrité d’avoir été interrogé deux fois sur la demi-finale contre l’Argentine, ainsi que sur le moment célèbre où Lionel Messi lui a échappé pour le troisième but lors de ce match.

“Le match contre l’Argentine est derrière nous, je n’aimerais pas revenir sur ce match-là”, a-t-il déclaré. “Nous avons fait un retour – nous savions que nous devions être concentrés et le match d’aujourd’hui a prouvé que nous méritions la médaille de bronze.

“Je ne suis pas intéressé par un tel prix du jeune joueur. Ce qui m’importe, c’est la médaille de bronze. Si je reçois ce prix, je serai avec les joueurs qui l’ont reçu dans le passé – sinon je serai heureux avec la médaille de bronze que nous avons gagnée.”

Le patron du Maroc, Walid Regragui, a déclaré que son équipe devrait être fière de ses réalisations lors de cette Coupe du monde, malgré la perte du barrage pour la troisième place. Lors de ce tournoi, son équipe est devenue la première équipe africaine à atteindre les demi-finales – même si le Maroc n’avait même pas atteint les quatre derniers de la Coupe d’Afrique des Nations depuis 2004.

“Bien sûr, les joueurs sont déçus, mais quand nous nous réveillerons demain, nous réaliserons ce que nous avons accompli”, a-t-il déclaré. “Honnêtement, je ne changerais rien à ce que nous avons fait pendant cette Coupe du monde – auparavant, nous avions 0,01% de chances de gagner cette Coupe du monde, mais nous avons réussi à nous qualifier pour les quatre derniers, nous avons joué contre certaines des puissances.

“Nous sommes maintenant l’une des quatre meilleures équipes du monde – si vous m’aviez dit cela avant, si vous aviez dit que le Maroc serait le numéro quatre mondial, j’aurais accepté cela tout de suite. Nous rêvions de passer la phase de groupes, et nous sommes arrivés en demi-finale.

“Nous avons pour objectif de gagner la Coupe du monde un jour et nous avons beaucoup appris – j’espère que d’autres équipes africaines suivront également notre exemple. Les Africains aiment le football et nous avons montré que nous pouvions affronter les meilleures équipes. Le football fait rêver, il fait rêver les enfants, il leur donne de l’espoir… Au Maroc, dans de nombreux pays du monde, on a permis aux enfants de rêver.

“Nous avons placé la barre haute et les attentes de nos supporters vont être élevées maintenant, mais nous avons fait un exploit fantastique et nous voulons le refaire.

“Nous voulons passer le premier tour à chaque fois, atteindre les huitièmes de finale ou les quarts de finale à chaque fois. Si nous continuons à le faire, un jour nous pourrons le gagner. Pourquoi les équipes européennes le font-elles toujours ? Parce qu’elles ont de l’expérience, ils réussissent régulièrement et grâce à cette expérience, vous apprenez.

“Nous avons prouvé qu’il est possible d’aller loin dans cette compétition à force de travail et d’envie. Cela doit donner l’exemple pour l’avenir, que ce soit le Maroc ou un autre pays africain, pour qu’un jour une équipe puisse réaliser le rêve de tous les Africains”. .

“Je pense que nous sommes l’une des meilleures générations africaines de tous les temps parce que nous avons atteint les demi-finales, mais j’ai dit aux joueurs que s’ils veulent entrer dans l’histoire, ils doivent gagner la Coupe d’Afrique des Nations. Cela signifierait qu’ils sont la meilleure génération de tous les temps en Afrique, jusqu’à ce que quelqu’un remporte la Coupe du monde. Avant d’être roi du monde, vous devez dominer votre continent.