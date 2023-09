L’entraîneur-chef miroir de l’Australie avec Eddie Jones semble perdu et se dirige vers une sortie anticipée | Gérard Meagher

UN penny pour les pensées de Dave Rennie. L’ancien entraîneur-chef de l’Australie, qui a été abandonné sans ménagement pour faire place au cirque d’Eddie Jones, a largement gardé son conseil depuis, mais son point de vue sur ce qu’il faut penser précisément de ce reflux désespérément bas que les Wallabies ont atteint serait une écoute obligatoire.

La manière dont Rennie a été écarté n’a jamais été une bonne chose et on ne peut s’empêcher de voir cela comme une récompense pour Rugby Australia. La seconde venue de Jones a été un échec sans gloire et cela ne fera qu’aggraver les blessures de l’homme de 63 ans, car c’était son ancien partenaire d’entraînement Warren Gatland qui en martelait l’étendue. Au terme de cette humiliation, les Wallabies avaient depuis longtemps jeté l’éponge, le Pays de Galles livrant un entraînement glorieux.

La seule fois où Jones n’a pas réussi à sortir de la phase de poules d’une Coupe du monde, c’était en 2015, alors qu’il était l’entraîneur-chef du Japon. C’est un tournoi qui a changé le cours de sa carrière et on se demande si l’histoire va se répéter huit ans plus tard.

Il est apparu dans le Sydney Morning Herald le matin de ce match que Jones avait mené une interview secrète pour le poste au Japon, deux jours seulement avant le dernier match de préparation de l’Australie contre la France. Le directeur général de Rugby Australia, Phil Waugh, a tenté de faire preuve de courage plus tôt dans la journée, mais son insistance sur le fait que « je suis fermement convaincu qu’il faut prendre les gens pour parole » sentait le désespoir.

Les accidents de train se succèdent depuis le retour de Jones et pendant l’échauffement, on se demandait si cela l’avait enfin atteint. Vingt minutes avant le coup d’envoi et voilà Jones, sur le terrain, les mains dans les poches, un peu voûté, l’air un peu perdu. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il se retrouve au cœur de l’action, aboyant des ordres, pourchassant les défenseurs, mais pendant ces brefs instants, il semblait être complètement ailleurs.

Très vite, il est apparu dans la tribune des entraîneurs et sur grand écran, hué chaleureusement par les supporters gallois et probablement par quelques supporters australiens aussi. Jones est devenu une caricature du méchant de la pantomime qu’il jouait avec parcimonie. Son héritage est en jeu car il a eu une belle carrière d’entraîneur-chef international et, malgré cette aberration, il possède toujours un palmarès impressionnant en Coupe du monde. La question à laquelle il faut désormais répondre est la suivante : est-ce que quelqu’un le prendra encore au sérieux ?

Il ne faut pas l’oublier, c’est la première fois que l’Australie ne parvient pas à sortir de sa poule. Ils ne sont pas encore éliminés mais les Wallabies se rapprochent de leurs rivaux de poule, les Fidji – qui ont battu l’Australie le week-end dernier – si impressionnants jusqu’à présent. C’était un autre problème auquel Waugh était confronté et il n’a fait aucun effort dans son évaluation. « Ce serait très décevant », a-t-il déclaré.

Adam Beard du Pays de Galles fait la fête, mais les visages australiens racontent une autre histoire. Photographie : Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

C’est également l’une des pires équipes de Wallaby de mémoire récente et Waugh ne peut pas faire grand-chose à ce sujet à court terme. Jones ne le peut pas non plus et, même s’il souligne les absences de Taniela Tupou et Will Skelton – deux défaites qui ont considérablement affaibli l’Australie – le déclin, même par rapport à il y a quatre ans, lorsqu’ils avaient été largement battus par l’Angleterre lors des huit derniers matchs. , c’est austère.

Cela dit, cette équipe australienne ne manque pas de talent. Ben Donaldson, propulsé sous le maillot n°10 après que Jones ait laissé Carter Gordon sur le banc, en est un bon exemple. Il a fait beaucoup de choses au cours de cette période, au milieu de la première mi-temps, lorsque l’Australie était en tête, notamment en brisant la ligne du Pays de Galles avec un beau show and go, mais il y avait un peu de désordre chez lui et cela a conduit à des erreurs. La même chose peut être dite d’une grande partie de l’équipe et il est difficile de ne pas y voir une conséquence de l’approche dispersée de Jones en tant qu’entraîneur-chef des Wallabies.

Toutes ces déclarations grandioses selon lesquelles l’Australie était en mission « écraser et saisir » lors de cette Coupe du monde, tous ces combats qu’il était déterminé à mener, toutes ces excuses, rapidement suivies par davantage de belligérance – cela doit être difficile à suivre si vous êtes un de ses joueurs.

Prenez la décision de tirer le corner alors que l’Australie était menée 10-6 et aurait facilement pu réduire le déficit à un point. L’alignement a été un désastre, le Pays de Galles s’est dégagé et a rapidement ajouté trois points supplémentaires. À partir de là, le Pays de Galles – qui, en revanche, jouait avec un sang-froid qui reflétait celui de Warren Gatland – a réussi à arracher la vie aux Wallabies et à se dégager sans effort après la pause.

Avec le recul, c’est cette conférence de presse, juste avant le départ de l’Australie pour la France, au cours de laquelle Jones a commencé à se battre d’une manière plus ridicule que d’habitude, tout en portant un chapeau de cowboy qu’il a précisé plus tard être un Akubra – « ils sont australiens ». » a-t-il lancé – cela vous faisait penser que ce genre d’échec peu glorieux était possible. C’est à ce moment-là que le stock de Jones était tombé à celui du rire et il lui faudra un certain temps pour reconstruire sa réputation après cela.