L’entraîneur-chef Igor Stimac fait l’éloge du capitaine indien

A 38 ans, Sunil Chhetri reste un atout précieux dans le dernier tiers et parmi les plus en forme de l’équipe de football indienne, mais ses collègues beaucoup plus jeunes de la défense « dansant autour des balles » inquiètent l’entraîneur-chef, Igor Stimac.

Parallèlement au cerveau, Stimac a indiqué qu’il ferait avec une tranche de muscle dans ses défenseurs. Quatre semaines de temps de préparation ont été qualifiées samedi d’idéales par Stimac pour la Coupe d’Asie, pour laquelle le Croate a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de fixer un objectif réaliste avant décembre.

La pièce maîtresse continentale devrait se tenir en janvier-février de l’année prochaine au Qatar, où l’Inde a été matraquée aux côtés des poids lourds de l’Australie, de la Syrie et de l’Ouzbékistan.

« Il n’y a pas d’objectif réaliste. Il s’agit plus d’occasions réelles pour nous. On pourra parler en décembre quand on saura combien de temps on va avoir pour l’opération, alors je pourrai être plus réaliste de ce point de vue.

« Je ne peux pas vous parler d’étapes… Pour la Coupe d’Asie, l’Inde n’a jamais été mieux placée que la dernière du groupe. Donc, quoi que nous ayons réalisé, ce sera un exploit, je dirais », a déclaré Stimac lors d’une conférence de presse virtuelle.

L’Inde a été éliminée en phase de groupes lors de ses deux dernières apparitions dans le tournoi en 2011 et 2019 respectivement.

Lorsque les discussions se sont tournées vers son attaquant vétéran et capitaine Sunil Chhetri, Stimac a déclaré qu’il restait l’un des joueurs les plus en forme de son équipe après près de deux décennies de football de haut niveau.

« Sunil a toujours été un modèle et un leader dans tous les sens pour les garçons et les filles. Mais il ne se contente pas de parler, il le montre une fois de plus avec les résultats de ses tests.

« Dans ce camp, il était dans les cinq premières positions dans tous les tests que nous avons exécutés. C’est donc la meilleure façon de diriger l’équipe et de leur montrer tout ce qu’il est possible de faire. Peu importe l’âge, peu importe le mois ou l’année, sans parler de ce qu’il dit, de ce qu’il fait sur le terrain et de la façon dont il travaille. C’est ce qui est le plus important. » Il reste encore huit mois pour la Coupe d’Asie et Stimac a déclaré qu’au cours de cette période, l’équipe cherchait à améliorer sa finition, ses passes, son schéma dans le dernier tiers, ainsi que sa préparation.

« Avant la Coupe d’Asie, l’Inde paiera certains tournois – Coupe Merdeka, Coupe Intercontinentale.

« Il y a les U-23, puis il y a la Coupe Merdeka en octobre, puis nous commençons les éliminatoires de la Coupe du monde. Les perspectives de la Coupe d’Asie dépendront des préparatifs de décembre car les choses changent de jour en jour. Cela dépend de qui est en forme, qui est en meilleure position en décembre, ils (les joueurs) arrivent après une longue saison nationale derrière. Ils doivent rester en forme et aborder la Coupe d’Asie sur une note positive. L’Inde devrait affronter la Mongolie (9 juin), le Vanuatu (12 juin) et le Liban (15 juin) lors de la Coupe intercontinentale à Bhubaneswar, la finale devant avoir lieu le 18 juin.

Interrogé sur la qualité des adversaires qu’ils affrontent dans la perspective de la Coupe d’Asie, il a déclaré : « Tous ces matches vont nous aider à affronter des équipes comme l’Australie et la Syrie. D’accord, pourquoi ne jouons-nous pas contre des équipes mieux classées parce que nous n’avons pas eu le temps de trouver de meilleurs adversaires car il y a eu un changement de garde au sein de la fédération.

« Pour des améliorations, nous devons trouver de meilleurs adversaires et vous mettre au défi et voir où nous en sommes. Nous sommes satisfaits de l’arrangement étant donné qu’au cours des 12 derniers mois, nous avons joué huit matchs… c’est une énorme réussite. Le climat extrême est un autre facteur qui a joué un rôle dans le fait d’avoir 26 joueurs dans son équipe.

« Nous faisons la rotation à cause de la chaleur et de l’humidité. Avec une telle chaleur et une telle humidité, nous ne pouvons pas jouer le même 11 à chaque match, c’est pourquoi nous avons 26 joueurs. Nous faisons déjà tourner les joueurs de jeu en jeu et essayons de les garder frais. Stimac a déclaré que le psychologue du sport récemment nommé – Shayamal Vallabhjee – aide l’équipe à bien des égards.

« Nous travaillons sur le côté mental, en développant la force mentale. Nous avons un psychologue du sport expérimenté pour améliorer la force mentale des joueurs, pour les aider à s’ouvrir et à améliorer leurs capacités globales.

« Il donne des conférences sur la méditation, aidant à affiner l’esprit des joueurs en dehors de l’entraînement sur le terrain, ce qui peut les aider à améliorer leur jeu. » Il a ajouté : « Nous cherchons à renforcer chaque position dans l’équipe. Les positions d’arrières latérales sont grandes ouvertes et nous avons besoin de plus de force physique et mentale dans ces positions. Défendre est un problème, il s’agit de comprendre comment combler ces lacunes. Nous dansons juste autour des balles et les joueurs mettent facilement les croix.

« Nous allons essayer différentes choses dans la Coupe Intercontinentale, ces matchs sont parfaits pour essayer des choses. » Lorsqu’on lui a demandé sur quelle base il choisit son équipe, il a déclaré: « Je ne sélectionne pas les joueurs uniquement en fonction de leur forme réelle, j’ai des données précises sur ce que certains joueurs peuvent faire pour nous. » Stimac a déclaré que l’Inde manquait les services du milieu de terrain offensif Brandon Fernandes, qui a pris un congé pour des raisons personnelles.

« Avec Brandon non disponible, c’est une opportunité pour les autres. Brandon est une partie très importante de notre équipe, il envoie les centres menant à la plupart des buts pour nous. Il apporte une certaine classe individuelle. Il va nous manquer. » En ce qui concerne le manque de suffisamment de nouveaux attaquants indiens, Stimac a réitéré : « Les attaquants indiens qui n’ont pas assez de temps de jeu dans la ligue nationale restent une préoccupation. Jusqu’à ce que nous arrêtions les joueurs étrangers dans les ligues indiennes, jusqu’à ce que nous ayons des critères spécifiques à ce sujet… cela ne va pas aider.

