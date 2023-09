L’entraîneur-chef espagnol Jorge Vilda, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Jorge Vilda, a démarré quelques semaines après un triomphe historique

L’entraîneur de l’équipe féminine espagnole de football, vainqueur de la Coupe du monde, a été licencié mardi, moins de trois semaines après la célébration de la victoire qui a conduit à la suspension du président de la fédération espagnole de football pour avoir embrassé un joueur.

La fédération espagnole de football n’a fourni aucune explication immédiate pour le licenciement et a surtout félicité Jorge Vilda, affirmant qu’il était « la clé de la croissance notable du football féminin » et le remerciant d’avoir mené l’équipe nationale féminine à son premier titre de Coupe du Monde et à la deuxième place. au classement FIFA.

Vilda faisait partie de ceux qui ont d’abord applaudi le président de la fédération, Luis Rubiales, lorsqu’il a refusé de démissionner malgré de nombreuses critiques pour avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors des célébrations de la victoire sur le terrain le mois dernier à Sydney.

L’un des entraîneurs adjoints de Vilda, Montse Tomé, a été nommé pour le remplacer. Tomé est la première femme à occuper ce poste.

Vilda s’est dit surpris par la décision de la fédération et a qualifié son licenciement d’« injuste ». Rubiales avait annoncé lors de l’assemblée générale d’urgence de la fédération après la Coupe du monde que Vilda verrait son contrat renouvelé.

« L’explication qu’ils m’ont donnée était qu’il y avait des changements structurels », a déclaré Vilda à la radio espagnole SER. « Après tout ce que j’ai accompli, après m’être donné à 100 %, ma conscience est tranquille. Je ne comprends pas le licenciement, je ne pensais pas que je le méritais.

Vilda a déclaré qu’il s’attendait à ce que Rubiales démissionne lors de l’assemblée générale. Il a déclaré qu’il n’avait pas applaudi en faveur de Rubiales ou de sa conduite.

« Je n’applaudirais jamais rien qui va à l’encontre de la lutte pour l’égalité », a déclaré Vilda. « Je ne savais pas très bien ce qui allait se passer dans cette assemblée. Le président louait mon travail et annonçait mon renouvellement, j’ai applaudi. Quand 150 personnes applaudissent, il est difficile d’être le seul à ne pas applaudir.»

Vilda a finalement déclaré que le comportement de Rubiales était inapproprié. Luis de la Fuente, entraîneur de l’équipe nationale masculine, a également initialement applaudi Rubiales pour sa diatribe contre ce que Rubiales a qualifié de « fausses féministes ». De la Fuente s’est ensuite excusé et a déclaré que ses applaudissements étaient une erreur humaine « inexcusable ».

Rubiales, qui s’est également saisi l’entrejambe dans un geste de victoire obscène après la finale de la Coupe du monde, a été provisoirement suspendu par la FIFA et fait face à une plainte du gouvernement espagnol contre lui pour sa conduite qui a suscité une tempête de critiques et conduit à de nombreux appels à sa démission. Il s’est engagé à prouver son innocence et à reprendre le contrôle total de la fédération.

Vilda était à la tête de l’équipe féminine depuis 2015. Il y a moins d’un an, certaines joueuses se sont rebellées contre lui dans une crise qui a mis son emploi en péril.

Quinze joueurs se sont retirés de l’équipe nationale, invoquant leur santé mentale, et ont exigé un environnement plus professionnel. Seuls trois d’entre eux sont revenus dans l’équipe qui a remporté la Coupe du monde.

Les joueurs qui sont partis ont signé une lettre se plaignant de Vilda et des conditions de l’équipe nationale.

Vilda a été fortement soutenue par Rubiales lorsque les joueurs se sont rebellés.

Tomé, 41 ans, est un ancien joueur qui a fait quelques apparitions en équipe nationale. Elle a rejoint l’équipe de Vilda en 2018 après avoir entraîné certaines équipes de jeunes espagnoles.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate de la part de l’équipe. De nombreux joueurs avaient réclamé des changements importants dans la structure de l’équipe. Il n’était pas clair si les joueurs qui se sont rebellés sous Vilda chercheraient à revenir.

Dans un communiqué annonçant le licenciement, la fédération de football a exprimé sa gratitude à Vilda « pour les services rendus, pour son professionnalisme et son dévouement pendant toutes ces années ».

Vilda « laisse à la fédération un héritage sportif extraordinaire grâce à la mise en œuvre d’un modèle de jeu reconnu et d’une méthodologie qui a été un moteur de croissance pour toutes les catégories féminines de l’équipe nationale », indique le communiqué.

Lors de la célébration du titre de l’équipe à Madrid après la Coupe du Monde, Vilda a reçu un accueil tiède de la part des supporters. Il avait été raillé par certains lors d’une soirée de visionnage lors du match final.

Le titre de Coupe du Monde était le premier remporté par l’Espagne depuis que l’équipe masculine a remporté son seul trophée lors du tournoi de 2010 en Afrique du Sud. Cette année marquait seulement la troisième participation de l’équipe féminine à la Coupe du monde.

L’équipe espagnole, connue sous le nom de La Roja, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale il y a quatre ans, mais a perdu contre l’éventuelle équipe américaine championne. Il n’avait pas dépassé une demi-finale majeure depuis le Championnat d’Europe de 1997.

Pedro Rocha, qui dirige actuellement la fédération espagnole de football, a publié mardi une lettre dans laquelle il s’excuse du comportement de Rubiales.

Rocha a déclaré que la fédération avait la responsabilité de demander « les excuses les plus sincères au monde du football dans son ensemble », en particulier aux supporters et aux joueuses de l’équipe nationale féminine, « pour le comportement totalement inacceptable de son plus haut représentant ».

Son comportement ne représente en aucun cas « les valeurs de la société espagnole dans son ensemble, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants sportifs espagnols », a écrit Rocha.

Rocha a rencontré mardi Victor Francos, le chef de l’instance sportive du gouvernement espagnol, pour expliquer les changements structurels attendus au sein de la fédération.

Par ailleurs, les capitaines de l’équipe nationale masculine espagnole ont condamné lundi le « comportement inacceptable » de Rubiales, en signe de soutien à l’équipe féminine.

