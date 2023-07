L’entraîneur-chef du PSG Christophe Galtier sera jugé en décembre dans une enquête sur la discrimination

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier sera jugé en décembre à la suite d’une enquête pour discrimination présumée, a annoncé vendredi le parquet de Nice.

Galtier, 56 ans, et son fils John Valovic-Galtier – un agent de joueurs – ont été interrogés plus tôt dans la journée à la suite d’une enquête lancée en avril, après que l’entraîneur eut fait des remarques racistes et islamophobes sur les joueurs lorsqu’il entraînait Nice. dans la saison 2021/22.

Lors d’une audience vendredi, Galtier « a nié les faits dont il pouvait être accusé », a indiqué le procureur de la République Xavier Bonhomme dans un communiqué.

Galtier sera jugé le 15 décembre devant le tribunal correctionnel de Nice « pour harcèlement moral et discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion présumée », a précisé le procureur.

Les infractions sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros (49 000 dollars) d’amende.

Valovic-Galtier « a été libéré à l’issue de son audition », a précisé le procureur de la République.

Galtier a guidé le PSG vers son 11e titre de champion la saison dernière, mais a été informé début juin par les propriétaires qatariens du club qu’il serait licencié après une saison largement décevante au cours de laquelle le PSG a subi 10 défaites en 2023, sortant de la Ligue des champions, l’équipe principale. objectif, dans les 16 derniers.

Les allégations découlant de son passage à l’entraînement de Nice ont fait surface dans les médias français en avril.

Les rapports alléguaient que l’ancien directeur sportif niçois Julien Fournier avait écrit un e-mail à la fin de la saison 2021/22 dans lequel il affirmait que Galtier avait fait des remarques discriminatoires à propos de l’équipe niçoise.

« Il (Galtier) m’a dit que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu’en effet il ne fallait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe », a affirmé Fournier, dont la relation avec Galtier était tendue.

« Il m’a dit qu’il voulait changer profondément la composition de l’équipe et limiter le nombre maximum de musulmans. »

Galtier s’est dit « profondément choqué par ces allégations » et a nié les allégations. Il a lancé une action en diffamation, affirmant avoir reçu des menaces de mort, contre deux journalistes et Fournier.

– Enquête judiciaire –

Fournier a indiqué à l’AFP le 22 mai avoir été interrogé dans le cadre de l’enquête judiciaire sans donner plus de détails.

Plusieurs joueurs et dirigeants, dont le président du club Jean-Pierre Rivere et l’ancien entraîneur Didier Digard ont également été interrogés par les enquêteurs.

Le message aurait été envoyé par Fournier – dont la relation avec Galtier était tendue – à Dave Brailsford, l’ancien chef de British Cycling et Team Sky maintenant directeur du sport chez Ineos, les propriétaires de Nice.

Galtier et Fournier ont tous deux quitté Nice l’année dernière après avoir travaillé ensemble au club pendant une saison, le premier ayant été nommé par le PSG.

Galtier – un ancien défenseur sensé qui a joué la majeure partie de sa carrière à Marseille où il est né – avait connu une carrière très réussie en tant qu’entraîneur.

Il a commencé par Saint-Etienne avant d’affronter Lille et de les guider vers la couronne de Ligue 1 2021, mais est ensuite passé à Nice peu de temps après.

Il les a emmenés en finale de la Coupe de France en 2022 – où ils ont perdu contre Nantes – mais il n’a pas pu résister au défi de tenter de remporter le trophée de la Ligue des champions lorsque le PSG a appelé l’année dernière.

Cependant, malgré la troïka de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe dans l’équipe, le PSG a de nouveau échoué et le sort de Galtier a été scellé.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)