L’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Thangboi Singto, fait l’éloge des sports pour les jeunes de la Reliance Foundation

La sixième saison (2023/24) du RFYS devrait débuter le 11 septembre 2023, avec des matches se déroulant à Hyderabad et Champai (Mizoram). Le tournoi de football Reliance Foundation Youth Sports (RFYS) est l’une des principales compétitions de football de base en Inde, organisée par la branche RSE de Reliance Industries Ltd (RIL), la Reliance Foundation.

RFYS s’engage à développer les sports de base à travers l’Inde, en offrant aux jeunes talents la possibilité de développer leurs compétences et leur carrière. Le tournoi, d’une durée de cinq mois, se déroulera dans 18 centres répartis dans plus de 30 districts, dont Ahmedabad, Meghalaya, Mizoram, Goa, North Kerala, South Kerala, Delhi NCR, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Tamil Nadu, Jamshedpur, Haryana, Assam, Pendjab, Bhubaneswar, Bangalore et Kolhapur.

Participation féminine accrue : RFYS se concentre sur l’amélioration de la participation des filles au tournoi. Au cours de la saison 2023/24, ils introduiront la catégorie d’âge U-15 en plus de la catégorie U-19 pour les filles.

Perfectionnement des compétences des entraîneurs – RFYS prévoit de perfectionner les compétences de plus de 1 000 entraîneurs et officiels de match, dont 300 femmes.

Participation:

Catégories d’âge : U-15 et U-19 pour les filles ; U-15, U-17, U-19, U-21 pour les garçons.

Plus de 24 000 athlètes issus de plus de 1 650 équipes sont attendus cette saison.

Plus de 2900 matchs à jouer lors de la prochaine saison RFYS.

« Un grand merci à RFYS alors qu’ils se préparent pour une sixième saison passionnante. Je pense qu’il s’agit de l’un des événements de football les plus complets et les mieux organisés pour les joueurs scolaires et universitaires de tout le pays. De nombreux joueurs ont bénéficié du développement non seulement de leurs performances sportives, mais également de leur personnalité en général. Mes meilleurs vœux à tous les joueurs, entraîneurs et organisateurs impliqués dans cette autre extravagance sportive spectaculaire. Puisse-t-il aider non seulement à former des athlètes mais aussi de grands citoyens. Bonne chance », a déclaré l’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Thangboi Singto.

«Le tournoi de football Reliance Foundation Youth Sports a été conçu comme une plate-forme pour développer l’écosystème du football indien en augmentant le vivier de talents dans le pays et en favorisant le développement holistique du sport. Au fil des années, nous avons continué à élargir le programme et il constitue aujourd’hui l’un des principaux tournois de développement du football de base du pays. Nous restons déterminés à développer le paysage du football dans le pays en mettant l’accent à 360 degrés et de manière inclusive sur le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres », a déclaré un porte-parole de la Reliance Foundation.

Parlant de la saison à venir, le défenseur Melroy Assisi du Punjab FC a déclaré : « Reliance Foundation Youth Sports (RFYS) est une bonne scène pour les footballeurs indiens pour montrer leur talent. J’ai joué deux saisons au RFYS et j’ai été repéré pour la réserve du Chennaiyin FC. De plus, j’ai joué pour de nombreux clubs professionnels en Inde et enfin je suis ici au Punjab FC pour préparer notre première saison ISL. La Reliance Foundation m’a aidé à me faire connaître et je suis reconnaissante qu’elle fasse partie de mon voyage. »