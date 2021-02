Hyderabad FC L’entraîneur-chef Manuel ‘Manolo’ Marquez a signé une prolongation de deux ans, a annoncé le club mercredi. L’Espagnol de 52 ans qui a rejoint Hyderabad en août 2020, a signé un accord qui le maintiendra au Super Ligue indienne côté jusqu’à la fin de la saison 2022-23.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le Hyderabad FC car je pense que c’est un très bon projet. L’ambiance ici est excellente. La continuité au club, avec les joueurs comme avec le staff, est vraiment bonne. Quand les choses marchent. bon, il ne faut pas beaucoup changer, donc je suis très heureux de signer le nouveau contrat », a déclaré Manolo Marquez après avoir accompli les formalités.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

« Parfois, la deuxième année est plus difficile que la première. Cette saison, nous sommes une surprise pour la ligue, mais la saison prochaine, je suis sûr que ce ne sera pas la même chose. Il y aura plus de pression, mais si nous travaillons dur et nous efforçons de s’améliorer comme nous l’avons fait cette saison, nous pouvons sûrement avoir une bonne saison, l’année prochaine également », a-t-il ajouté

Varun Tripuraneni, co-propriétaire du Hyderabad FC, a déclaré: « Nous sommes extrêmement ravis que Manolo ait signé une prolongation de deux ans avec nous. Il a relevé un défi de taille au HFC et il ne nous a pas seulement apporté et les fans se réjouissent des résultats sur le terrain. , mais il a également apporté un style de jeu attrayant. «

« Manolo a fait un travail formidable en mettant en valeur le potentiel de cette jeune équipe talentueuse. Il a réussi à faire ressortir le meilleur de beaucoup de jeunes joueurs en insufflant la confiance, et il est important que nous continuions le bon travail. La continuité est Il est important de bâtir et d’atteindre un succès durable, et en tant que club, nous pensons qu’il est la bonne personne pour nous aider à atteindre nos objectifs au cours des prochaines saisons », a-t-il ajouté.

Depuis que Manolo a repris les rênes de l’Hyderabad FC, le club a fait d’énormes progrès dans l’ISL, allant de la première feuille blanche de son histoire à en garder six jusqu’à présent, remportant des victoires consécutives et en sont actuellement à leur plus longue période. course invaincue. Alors que trois jeunes joueurs prometteurs ont fait leurs débuts dans l’ISL sous Manolo, un tas d’autres jeunes talentueux ont continué à jouer des rôles vitaux pour le club, devenant au centre du style de jeu du HFC, tout en contribuant massivement en termes de buts, d’assistances, de nettoyage. fiches et performances globales.

Parlant des joueurs et des fans, Manolo a déclaré: « Je suis content de l’attitude à l’entraînement et je crois que si les joueurs sont prêts à s’améliorer à chaque session, tout se mettra en place. Je suis heureux de continuer mon travail. avec ce club mais surtout, j’ai hâte de jouer devant nos supporters locaux, de retour à Hyderabad. Espérons que ce jour ne soit pas trop loin. «

Le Hyderabad FC affrontera le SC East Bengal lors de son affrontement de la 17e journée au Tilak Maidan à Vasco vendredi.