L’entraîneur-chef du football du Michigan, Jim Harbaugh, n’est pas lié aux allégations de vol de pancartes par la NCAA

ANN ARBOR, Michigan. – Selon certaines informations, l’entraîneur-chef de football de l’Université du Michigan, Jim Harbaugh, n’a pas été impliqué dans le prétendu scandale de vol de pancartes par la NCAA.

Lundi 6 novembre, Yahoo Sports a indiqué que les conclusions de la NCAA ne liaient pas Harbaugh à l’opération de reconnaissance et d’enregistrement en personne des adversaires qui aurait été menée par l’ancien analyste du recrutement Connor Stalions.

La ligue envisage de suspendre Harbaugh pour plusieurs matchs au cours de la saison de novembre, mais des rapports ont indiqué que les conclusions de la NCAA nécessitaient davantage de preuves, ce qui pourrait conduire à un procès potentiel de la part de l’université si une discipline sévère devait être imposée.

Grâce à l’enquête des ligues, Stalions a informé l’université vendredi 3 novembre après-midi qu’il quitterait son poste au sein de l’équipe de football..

« Connor Stalions a démissionné de son poste chez Michigan Athletics cet après-midi. Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage cette question de personnel. David Ablauf, directeur sportif associé, département des sports de l’Université du Michigan

Stalions et son avocat ont expliqué les raisons de sa démission car il a déclaré qu’il ne voulait pas être une distraction.

“Comme il l’a informé l’école plus tôt dans la journée, Connor a choisi de démissionner parce que des histoires récentes concernant son passage à l’Université du Michigan ont créé une distraction pour l’équipe”, a déclaré l’avocat Brad Beckworth. « Il espère que sa démission aidera l’équipe et le personnel d’entraîneurs à se concentrer sur le match de demain et sur le reste de la saison. Connor tient également à préciser qu’à sa connaissance, ni l’entraîneur Harbaugh, ni aucun autre entraîneur ou membre du personnel, n’a dit à quiconque d’enfreindre les règles ou n’était au courant d’une conduite inappropriée concernant les récentes allégations de dépistage avancé.

D’autres nouvelles ont été publiées lundi par Associated Press qu’un ancien employé d’une école Big Ten a déclaré que c’était son travail de voler des pancartes et qu’il a reçu des détails de plusieurs sources de la ligue pour compiler une feuille de calcul des signaux d’appel de jeu utilisés par les Wolverines au cours de la saison 2022.

La personne impliquée dans l’épreuve a déclaré avoir partagé la feuille de calcul et les captures d’écran des échanges de messages texte avec le personnel d’autres écoles Big Ten.

Harbaugh a nié avoir eu connaissance du projet présumé visant à voler des pancartes à de futurs adversaires lors de voyages de reconnaissance lors de matchs à l’extérieur de la ville et il a déclaré aux journalistes qu’il coopérerait à leur enquête.

Les Wolverines (9-0) viennent de sortir d’une raclée 41-13 contre les Purdue Boilermakers dans un match qui était le match revanche du Big Ten Championship de 2022.

Les hommes du maïs entrent désormais dans la partie la plus difficile de leur calendrier car ils ont trois matchs difficiles qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs.

Leur match de la semaine 11 se déroulera à Happy Valley alors qu’ils affronteront les Penn State Nittany Lions, classés n ° 11.

Le match, qui débutera samedi à midi, sera leur premier match contre un adversaire classé au cours de la saison 2023.