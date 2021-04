FC Goa l’entraîneur-chef Juan Ferrando a écrit une lettre « See You Soon » sur son Instagram alors qu’il communiquait avec les fans du club et ses joueurs après son départ d’Inde avant leur dernier Ligue des champions AFC match contre Al Wahda jeudi. Le personnel et les joueurs étrangers de Ferrando et du FC Goa ont quitté l’Inde en raison de la crise actuelle des coronavirus, qui oblige d’autres pays à imposer des restrictions de voyage dans le pays. En raison de la peur qu’ils se retrouvent coincés en Inde, il leur a été conseillé de retourner immédiatement dans leur pays.

Le FC Goa affrontera Al Wahda lors de son dernier match de la Ligue des champions de l’AFC alors qu’il occupe la troisième place du tableau des points du groupe E avec trois points en cinq matchs. Le FC Goa a jusqu’à présent fait match nul trois matches et a perdu ses deux matches contre le géant iranien Persépolis. Jeudi, le FC Goa jouera avec un line-up purement indien et espère faire sourire un milliard de visages en ces temps difficiles.

Ferrando s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire qu’il «encouragerait fièrement» son équipe jeudi et a demandé aux fans de soutenir l’équipe «jusqu’à la dernière minute». Il a demandé à tout le monde de rejoindre les forces forcées et de lutter contre le coronavirus.

«Hier, lors de la conférence de presse d’avant-match, on m’a dit que les joueurs étrangers et le personnel technique du FC Goa devaient quitter le pays sans délai car en raison de la situation actuelle, de nombreux pays annulaient des vols en provenance de l’Inde. Covid nous a obligés à quitter ce qui a été notre maison pendant 8 mois, mais nous emportons tous avec nous et dans nos souvenirs de nombreux bons moments de cette saison, il reste encore un match. Ce soir, je vais applaudir fièrement et regarder le match en ligne. Les joueurs indiens et le staff technique du FC Goa défendront notre club et le football indien, et feront de leur mieux. En guise de modeste demande, soutenez-les jusqu’à la dernière minute, faites-leur confiance et faites-leur confiance et leur travail quotidien.

«Ce n’est pas la fin mais le début d’un nouveau chapitre que nous marcherons ensemble. Combattons tous Covid en unissant ses forces. RESTEZ À LA MAISON, RESTEZ EN SÉCURITÉ. Faites-le pour vous et pour votre bien-aimé. FAITES-LE POUR L’INDE! », A écrit Ferrando sur Instagram.

Ferrando a également partagé la capture d’écran du message sur son compte Twitter et a ajouté: «Bonne chance à nos gars @FCGoaOfficial et à notre personnel technique avant le match de ce soir. Assurez-vous que nous sommes fiers de vous tous et que personne n’évaluera vos performances sur la base d’un seul match alors que vous en avez déjà montré tant au cours d’une saison entière. Faites que ça compte! «

Le président et propriétaire du FC Goa, Akshay Tandon, les a tous remerciés pour leur «sacrifice et service au club».

«Ces joueurs et ce staff sont dans une bulle depuis 7 mois. Nous sommes reconnaissants au-delà des mots pour leur sacrifice et leur service au club. Les choses vont très mal en Inde et empirent. Des restrictions de voyage sont introduites tous les jours et les garder ici chaque jour est un risque.

«Ils auraient pu rester coincés ici pendant plus de temps. Les vols sont surréservés et sont annulés en raison de nouvelles restrictions de voyage en provenance de l’Inde. Il est temps de se mettre derrière nos garçons pour le dernier match. Je suis sûr qu’ils lui donneront 100% », a-t-il déclaré sur Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici