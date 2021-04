FC Goa jouer leur dernier Ligue des champions AFC (ACL) match aujourd’hui (jeudi 29 avril) mais l’entraîneur-chef du club Juan Ferrando, c’est du personnel étranger et des joueurs qui ont quitté l’Inde avant que le dernier match ne puisse être joué. L’Inde est sous le choc d’une deuxième vague de coronavirus et en raison de la terrible situation, divers pays imposent des restrictions aux voyageurs en provenance du pays. Gardant la même chose à l’esprit, le club a laissé son contingent étranger partir avant qu’il ne se retrouve coincé.

Le FC Goa affrontera Al Wahda lors de son dernier match de la Ligue des champions de l’AFC alors qu’il occupe la troisième place du tableau des points du groupe E avec trois points en cinq matchs. Le FC Goa a jusqu’à présent fait match nul trois matches et a perdu ses deux matches contre le géant iranien Persépolis. Jeudi, le FC Goa jouera avec une formation purement indienne et espère faire sourire un milliard de visages en ces temps difficiles.

«Le FC Goa souhaite informer que le contingent étranger du club, y compris l’entraîneur-chef et le personnel étranger, a été invité à rentrer immédiatement chez lui. Cela constitue une mesure préventive au vu des politiques récentes adoptées par les pays européens et d’autres pays en ce qui concerne les voyageurs en provenance de l’Inde alors que la nation se bat contre la deuxième vague de COVID-19 qui a englouti le pays.

«Alors que la Ligue des champions de l’AFC reste une compétition importante pour le FC Goa, la direction du club a estimé que le bien-être des joueurs était sa responsabilité première. Nous continuerons d’assurer la même chose dans les jours à venir.

«Dans une saison pas comme les autres, nous tenons à remercier tous les joueurs pour leurs efforts cette saison. Nous souhaitons à tous une bonne santé », a déclaré le FC Goa dans son communiqué.

Les joueurs et le personnel du FC Goa sont dans une bulle depuis le début de la saison de la Super League indienne 2020-21 en novembre. L’équipe entraînée par Ferrando a fait les demi-finales et ils n’ont pu sortir de la bulle que quelques jours avant de revenir pour l’ACL. L’équipe et le personnel sont dans une bio-bulle depuis sept mois et le président et propriétaire du club, Akshay Tandon, les a tous remerciés pour leur «sacrifice et service au club».

«Ces joueurs et ce staff sont dans une bulle depuis 7 mois. Nous sommes reconnaissants au-delà des mots pour leur sacrifice et leur service au club. Les choses vont très mal en Inde et empirent. Des restrictions de voyage sont introduites tous les jours et les garder ici chaque jour est un risque.

«Ils auraient pu rester coincés ici pendant plus de temps. Les vols sont surréservés et sont annulés en raison de nouvelles restrictions de voyage en provenance de l’Inde. Il est temps de se mettre derrière nos garçons pour le dernier match. Je suis sûr qu’ils lui donneront 100% », a-t-il déclaré sur Twitter.

