L’entraîneur-chef des Rockets de Kelowna a de grandes attentes pour la saison à venir – Kelowna Capital News

“Je m’attends à ce que nous soyons meilleurs que nous ne l’étions l’an dernier.”

Après une grosse année mais une sortie au premier tour la saison dernière, les Rockets de Kelowna sont de retour sur la glace avant la saison 2022-23.

Le camp d’entraînement a lieu depuis dimanche (4 septembre) à Prospera Place avec 56 joueurs.

“Nos joueurs qui reviennent savent ce qu’on attend d’eux”, a déclaré l’entraîneur-chef des Rockets Kris Mallette. “Ils sont arrivés, ils travaillent dur, ils sont prêts à partir et il y a des gars qui vont devoir faire de grands pas cette année.”

Depuis, l’alignement a été réduit à 39 joueurs, dont 15 ont été retranchés, ainsi que l’attaquant Colton Dach (Chicago) et le gardien Tayln Boyko (New York) qui ont été envoyés à leurs camps d’entraînement respectifs de la LNH.

« Si vous regardez notre alignement, ce sera essentiellement notre équipe », a déclaré Mallette. « J’aimerais les voir dominer à leur poste. Le côté éthique du travail est ce qui compte le plus pour moi. Si vous travaillez, vous serez récompensé.

Avant le début du camp dimanche dernier, le camp des recrues a commencé le 1er septembre et Mallette leur rend hommage non seulement à eux, mais également au personnel de dépistage de l’équipe.

“Ils sont venus et ont travaillé extrêmement dur”, a déclaré Mallette. “Avec notre repêchage au cours des deux dernières années, nous n’avons pas eu de choix de repêchage au début de la ronde, donc notre équipe de dépisteurs, grâce à eux, a fait un très bon travail car il y avait de jeunes joueurs qui sont arrivés et ont très bien montré et donc doit passer par le camp principal.

À sa deuxième année en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, l’équipe a connu un début d’année lent mais une solide seconde mi-temps. Mallette les a menés à une fiche de 42-20-1-5 en saison régulière.

« À mon avis, je pense que nous avons dépassé les attentes, et ce n’est pas un reproche envers nos joueurs », a déclaré Mallette. “Je pense qu’en regardant la saison avant qu’elle ne commence, notre objectif était de faire les séries éliminatoires, nous étions en séries éliminatoires tôt. Je pense que cette saison avec des gars qui sont de retour avec un an de plus, sachant ce que j’attends d’eux sur la glace, je m’attends à ce que nous soyons compétitifs.

Il a également noté que la division pourrait être plus difficile cette saison avec beaucoup de jeunes joueurs dans la division.

Au cours de l’été, Mallette a également eu la chance d’être derrière le banc et de remporter l’or en tant qu’entraîneur adjoint d’Équipe Canada à la Coupe Hlinka Gretzky. Deux de ses joueurs des Rockets, l’attaquant Andrew Cristall et le défenseur Caden Price faisaient partie de l’équipe.

“Juste un très grand honneur évidemment, de pouvoir représenter votre pays”, a déclaré Mallette. « Ce groupe d’âge, le 2005 est vraiment spécial partout au Canada. Avoir Andrew (Cristall) et Caden (Price) avec moi était vraiment spécial. Les deux se sont extrêmement bien comportés. Ils n’étaient pas des passagers, ils étaient tous les deux des gars sur lesquels notre personnel s’est fortement appuyé et ils ont eu beaucoup de succès grâce à cela et j’espère que cette confiance transparaîtra à mesure que nous avançons tout au long de cette saison. Ce sont deux (joueurs) très spéciaux qui ont un très bel avenir.

En plus de remporter l’or, Price a profité de la chance de jouer au niveau international.

« C’était super cool de jouer au hockey international au milieu de l’été, d’avoir ce niveau de compétition, c’était plutôt cool », a déclaré Price. “Pour couronner le tout avec une médaille d’or avec Kris et AC (Cristall), il y a eu une très bonne expérience dans l’ensemble.”

Entamant sa deuxième saison en tant que Rocket, Price cherche à faire un pas en avant et est satisfait de ce qu’il a vu au camp d’entraînement.

“Je pense que ça a été bon jusqu’à présent, je pense qu’il y a un bon niveau de compétition là-bas”, a déclaré Caden Price. « J’aime le niveau de combat et l’agitation de certains des matchs auxquels nous participons. Ils se sentent comme un vrai jeu et le niveau de compétition est élevé, tout le monde essaie de gagner sa place et de montrer ce qu’il peut faire là-bas.

Le joueur de 17 ans a marqué deux fois et ajouté 19 passes décisives et un différentiel de +24 en 47 matchs la saison dernière et s’attend à ce que son équipe et lui-même aillent plus loin que la saison dernière.

« Nous sommes un groupe confiant et si tout se passe bien, nous aurons une très bonne saison devant nous pour notre groupe », a déclaré Price.

—-

Dernière chance aux abonnements

L’équipe a annoncé que le dimanche 11 septembre sera la dernière chance pour les fans d’acheter des abonnements car ils organisent une journée portes ouvertes.

La première porte de Prospera Place sera ouverte de 12 h à 15 h le dimanche.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

hockeyKelownaKelowna RocketsWHL