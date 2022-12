L’entraîneur-chef des Portland Thorns, Rhian Wilkinson, accepte de demander aux joueurs du club de démissionner | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef des Portland Thorns, Rhian Wilkinson, a accepté la demande de démission des joueurs du club.

L’appel est intervenu bien que Wilkinson ait été innocentée de tout acte répréhensible par la National Women’s Soccer League (NWSL), après avoir admis qu’une amitié qu’elle avait formée avec un joueur “s’était transformée en émotions plus complexes”.

Wilkinson s’était signalée aux ressources humaines du club et l’affaire a fait l’objet d’une enquête par la ligue et l’association des joueurs (NWSPA), et elle a été disculpée.

Mais elle dit que “le récit concernant mes actions a pris une vie propre” et elle a accepté de se retirer, bien qu’elle ait mené l’équipe à un troisième championnat NWSL.

Elle a déclaré: “Pendant mon temps en tant qu’entraîneur des Thorns, une joueuse et moi avons noué une amitié qui s’est transformée en émotions plus complexes. À la mi-octobre, la joueuse m’a fait part de ses sentiments et j’ai rendu la pareille. Bien que ce soit un moment humain, cela n’allait pas plus loin que cette expression de sentiments l’un pour l’autre.

“Dans un effort pour suivre les processus de la NWSL et de la NWSLPA afin de protéger la sécurité des joueurs et d’être aussi transparents que possible, le joueur et moi avons immédiatement cessé de passer du temps ensemble en dehors de l’entraînement, et peu de temps après, nous avons arrêté toute communication en dehors du travail. En moins d’un semaine, je me suis signalé aux ressources humaines pour m’assurer que je n’avais franchi aucune ligne éthique.

“Après une enquête approfondie au cours de notre course aux barrages, y compris un examen de toutes les communications entre moi et le joueur, ainsi que des entretiens avec nous et les membres du personnel, j’ai été complètement disculpé de tout acte répréhensible.

“Une fois l’enquête terminée, j’ai informé tout le personnel de ce qui s’était passé, mais les joueurs l’ont découvert avant que je puisse les informer moi-même. Le récit de mes actions a maintenant pris une vie propre, et par conséquent Je peux comprendre que les joueurs de Portland se sentent blessés et doivent faire face à une autre situation non liée au football.

“Je tiens à remercier l’organisation de Portland Thorns, les fans, le personnel et surtout les joueurs pour une année remarquable. Pendant mon séjour à Portland, j’ai rencontré des gens incroyables et j’ai eu la chance d’entraîner certains des meilleurs joueurs du jeu. Ce fut une année mémorable.

La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a déclaré: “Les Thorns de Portland et l’entraîneur Wilkinson ont suivi tous les processus et politiques de la Ligue et ont pleinement coopéré à cette enquête.

“L’équipe d’enquête conjointe a mené une enquête approfondie qui a abouti à une conclusion de non-violation des politiques de la Ligue.”

Au cours de sa seule saison à la barre, Portland a affiché un record de 10-3-9 et a remporté le troisième championnat NWSL, le meilleur du club.

Le propriétaire met Thorns en vente

Le propriétaire de l’équipe, Merritt Paulson, a annoncé qu’il mettait les Thorns en vente, une décision qui fait suite à une enquête commandée par US Soccer sur des abus et des fautes dans le football féminin.

Un rapport sur l’enquête menée par l’ancienne procureure générale par intérim des États-Unis, Sally Yates, a détaillé l’inconduite systémique qui a touché plusieurs équipes, y compris les Thorns.

L’enquête a été lancée l’année dernière après que l’entraîneur de Caroline du Nord, Paul Riley, l’ancien entraîneur des Thorns, a été accusé de harcèlement sexuel et de coercition sur des joueurs. Riley, qui a été licencié par le Courage, a nié les allégations.

Il était l’un des cinq entraîneurs de la ligue qui ont été licenciés ou ont démissionné l’année dernière suite à des allégations d’inconduite.

Le rapport Yates a détaillé comment les Thorns ont mal géré les plaintes concernant Riley lorsqu’il a entraîné l’équipe en 2014/15.

Paulson a démissionné d’un rôle décisionnel au sein de l’équipe en octobre et deux dirigeants de Thorns ont été licenciés. Mais les appels avaient persisté pour qu’il vende les Thorns.

L’équipe n’a pas de délai pour trouver un acheteur. L’objectif est de trouver un propriétaire qui maintiendra l’équipe enracinée dans la communauté de Portland.

Paulson est propriétaire des Thorns depuis la création de la NWSL en 2013. Le club a remporté trois titres de la NWSL, dont le championnat de cette année en battant le Kansas City Current en finale.