L’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, Lois Forsell, prêt pour une année historique pour la ligue de rugby féminin | Actualités de la Ligue de Rugby

Le meilleur de l’action de la grande finale de la Super League féminine entre les Leeds Rhinos et les York City Knights.

Alors que l’excitation monte pour le retour de la Super League féminine, l’entraîneure-chef des Rhinos de Leeds, Lois Forsell, est prête à ce que son équipe fasse à nouveau sa marque.

Les Rhinos entrent dans la compétition en tant que champions en titre et, après un hiver remarquable pour la Ligue de rugby féminine, Forsell est prête pour que le jeu continue de croître et cela commence par utiliser le succès de la Coupe du monde à son avantage.

La fièvre post-coupe du monde : capitaliser sur le succès du tournoi

Une Coupe du monde de rugby à XV inoubliable a propulsé le football féminin sous les projecteurs internationaux, avec des chiffres d’audience de plusieurs millions et des records de fréquentation qui placent le tournoi fermement sur la carte.

“Je suis sûr qu’il y a des jeunes filles dans la foule qui ont été inspirées et qui continueront à jouer et à battre les Australiennes et les Kiwis.” Jodie Cunningham

Des stars anglaises telles que Jodie Cunningham, Emily Rudge, Tara-Jane Stanley et Amy Hardcastle ont inspiré la prochaine génération de joueuses avec leur brillante course vers la demi-finale et chercheront désormais à garder ces fans engagés alors que la saison 2023 commence.

“Il s’agit simplement d’inciter plus de gens à regarder le match”, a déclaré Forsell.

“Les chiffres d’audience étaient absolument incroyables pour la Coupe du monde et c’était tellement bon de voir les gens se connecter.

“Je pense qu’avec un peu de chance, lorsque nous aurons ces matchs plus importants, nous verrons ces chiffres d’audience s’améliorer à nouveau, puis ce sera aux clubs de savoir comment ils peuvent attirer plus de monde dans leurs tribunes et comment ils peuvent attirer les gens pour regarder le match.

“L’amélioration de la viabilité commerciale du sport est essentielle et constitue la prochaine étape pour le football féminin. Nous devons donc attirer autant de personnes que possible pour le regarder.”

La route du professionnalisme | Payer aux joueurs un “pas dans la bonne direction”

Alors que les femmes qui jouent dans la Super League féminine s’entraînent déjà à un niveau “professionnel”, elles n’ont pas encore toutes été payées pour leurs efforts, Leeds Rhinos et York Valkyrie devenant les premiers clubs à commencer à payer des joueurs en 2023.

Après le chagrin de l’Angleterre lors de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, une Cunningham émue a continué à plaider que le professionnalisme dans la ligue de rugby féminin est la réponse.

Jodie Cunningham pense que l’avenir de la Ligue anglaise de rugby féminin réside dans la voie du professionnalisme

“Nous avons clairement réduit l’écart et je crois sincèrement qu’un autre jour nous aurions battu la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Cunningham.

“Nous avons fait tellement de travail sans être professionnels et je pense toujours que nous avions la capacité de le faire sans cela.

“Mais vous ne pouvez pas éviter la différence que cela ferait si nous étions des joueuses semi-professionnelles ou professionnelles, car nous aurions le temps, les ressources et la capacité d’investir, et l’attrait pour les jeunes filles qui arrivent.

“Ce doit être là que le sport arrive, et j’espère que les gens auront vu le parcours que nous avons parcouru sans être professionnels et pourront imaginer à quel point nous serions bons.”

Pour Forsell, la décision de son club de commencer à payer les joueurs est un “pas dans la bonne direction” alors que la ligue de rugby féminin continue de se développer.

“Ils font tous du sport parce qu’ils veulent faire partie d’une équipe, d’abord et avant tout, et parce qu’ils aiment ça”, a ajouté Forsell.

Regardez les Rhinos de Leeds soulever le trophée de la Super League féminine de Betfred.

“Je pense que le thème principal est que les filles y ont joué parce qu’elles adorent ça et cela ne devrait pas changer. Notre premier objectif à Leeds était d’atténuer les coûts, donc cela ne devrait pas coûter aux filles de jouer.

“Payer les joueurs est un pas dans la bonne direction parce qu’en fin de compte, nous voulons le rendre professionnel et nous voulons en faire un sport attractif et pour ce faire, vous avez besoin des meilleures performances sur le terrain.

“Pour y parvenir, à égalité avec d’autres sports comme le rugby à XV et le football, les filles vont devoir évoluer vers un environnement à plus plein temps.

“Cette année, le paiement des joueuses ne va pas changer leur vie, mais c’est un pas dans la bonne direction pour rendre le jeu plus viable commercialement et faire d’une arène plus à plein temps pour les filles une option.

“J’espère que c’est un bon bonus et qu’ils peuvent voir que cette étape est une image beaucoup plus grande dans le cadre et la direction que nous, en tant que club, et j’espère que tout le jeu, voulons prendre.”

À quoi s’attendre en 2023 | Les Rhinos peuvent-ils jouer dos à dos ?

En tant que champions en titre, l’équipe de Leeds de Forsell sait qu’elle aura des attentes sur ses épaules alors qu’elle démarre sa campagne avec une rediffusion de la Grande Finale contre York Valkyrie, les goûts de St Helens voulant également revendiquer le titre.

Cet affrontement au Totally Wicked Stadium a vu les Rhinos décrocher leur deuxième titre BWSL avec une victoire 12-4 sur le nouveau nom de Valkyrie et cela promet d’être un autre affrontement acharné lorsque les équipes se rencontreront le dimanche 9 avril.

Alors que Forsell est excitée pour la confrontation, elle est plus concentrée sur le fait que son équipe joue avec courage, détermination et surtout fierté.

“Nous voulons juste continuer à construire. Nous avons la Grande Finale et avons réussi à y parvenir, nous avons donc les yeux rivés sur les prix qui sont en jeu.

“Je pense qu’il ne faut pas regarder trop loin car tous ceux qui participent à cette compétition veulent y aller et gagner.

“Nous allons juste essayer d’être la meilleure version de nous-mêmes à chaque match.

“Ils verront une performance honnête et sérieuse. Ils verront des filles qui n’ont pas peur de se mettre en avant et qui ont de grandes compétences.

“J’espère qu’ils verront simplement une équipe qui veut jouer à chaque occasion et qui jouera avec une certaine fierté pour qui elle joue.”

Sky Sports accueille les trois grandes finales de la Super League en 2023. La grande finale masculine, la grande finale féminine et la grande finale en fauteuil roulant seront toutes en direct sur Sky Sports la saison prochaine. La nouvelle saison de Super League commence le 9 avril.