GREEN BAY, Wisconsin. – Pendant un moment, le match de championnat NFC a semblé à la portée des Packers de Green Bay.

En baisse de huit, 31-23, avec 2:22 à faire dans le match, les Packers ont pris d’assaut 58 verges sur le terrain jusqu’à la ligne de 8 verges des Buccaneers de Tampa Bay. Là, ils ont eu trois occasions sur trois essais; chacun était des pièces de passe qui tombaient incomplètes.

Mais il y avait ensuite la quatrième opportunité.

L’entraîneur-chef Matt LaFleur, connu pour l’approche «tout gaz, pas de frein» qui a propulsé les Packers à un record de 13-3 pour une deuxième saison consécutive, a actionné les freins. Au lieu de prendre un autre tir dans la zone des buts au quatrième essai, LaFleur a pris son attaque hors du terrain, a envoyé le botteur Mason Crosby et l’unité de panier et s’est contenté des trois points.

La décision a été un choc pour les Buccaneers à l’extérieur du secondeur Shaquil Barrett.

«Hé, je ne pouvais pas le croire, honnêtement», a déclaré Barrett. «Parce qu’il n’y a aucune garantie qu’ils reviendront là-bas, même s’ils étaient en quatrième position. Ils pourraient aussi bien essayer.

«Mais je sais que s’il pouvait le reprendre, il ne le ferait probablement pas la prochaine fois. Mais je l’apprécie.

Plus important encore, l’appel a surpris le quart Aaron Rodgers. Il ne savait pas que LaFleur voulait viser un panier en quatrième position. LaFleur a accordé à Rodgers la liberté d’appeler le jeu au troisième essai, et il a opté pour une tentative de faire passer le ballon au receveur large Davante Adams. C’était une conception de jeu similaire à celle que les Packers ont exécutée au deuxième quart et qu’Adams a attrapé hors de la zone des buts.

Mais Adams a croisé le visage de Rodgers en retard et les Buccaneers ont effondré la poche, forçant Rodgers à lancer sur le mouvement. Malgré un champ libre devant lui pour courir, Rodgers a choisi de lancer le ballon à Adams. Lorsque la passe est tombée incomplète, Rodgers était prêt à retourner directement à la clique pour se préparer à la quatrième descente.

«Si j’avais su que nous allions le lancer, si nous l’avions … compris, peut-être que quelque chose d’autre aurait été … «Mais je pensais que nous aurions peut-être quatre chances d’y aller.»

Rodgers a déclaré qu’il comprenait le processus de réflexion derrière l’appel à lancer le panier, mais il a finalement reconnu qu’il n’avait pas son mot à dire dans la décision de le faire. Les Packers avaient toujours l’avertissement de deux minutes à venir et tous leurs temps morts. LaFleur a montré sa confiance en la défense pour faire un arrêt et rendre le ballon à l’attaque des Packers.

Au grand dam des Packers, leur défense a failli s’arrêter. Une décision avisée du coordinateur défensif Mike Pettine pour le front défensif de franchir la ligne de mêlée au deuxième et 1 a donné à l’offensive des Buccaneers une nouvelle série de essais, mais a sauvé les Packers un temps mort.

Mais trois jeux plus tard, le demi de coin Kevin King a été appelé pour une interférence de passe défensive alors qu’il était en couverture contre le receveur large Tyler Johnson.

«La défense avait beaucoup de confiance pour aller là-bas et obtenir un arrêt», a déclaré la sécurité Adrian Amos. «C’est venu un peu court. On a failli s’arrêter. Vous savez, un jeu là-dedans qui … n’a pas vraiment vu la rediffusion ou pas, mais un jeu là-dedans que si nous exécutons sur ce jeu, nous remettons le ballon à l’attaque avec une chance de gagner la partie. «

Sans surprise, Barrett avait raison: LaFleur n’aimait pas la décision d’aller au panier avec le recul.

«Chaque fois que ça ne marche pas, tu le regrettes toujours, non?» Dit LaFleur. «Mais c’était juste les circonstances d’avoir trois tirs et de repartir sans verges et de savoir que non seulement vous avez besoin du touché, mais que vous avez besoin du deux points.

«Donc je pense que chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, le regrettez-vous? Sûr. Mais nous allons toujours être guidés par le processus ici et la façon dont notre défense se battait, la façon dont notre défense jouait, nous avions l’impression que c’était la bonne décision à faire. Cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Il est facile de discuter de ce qui aurait pu être pour les Packers lors de leur deuxième voyage consécutif au match de championnat NFC.

Et si la sécurité Will Redmond enlevait la passe du quart Tom Brady lors du touché des Buccaneers avant la fin de la première mi-temps? Et si Adams n’avait pas laissé tomber une passe de touché au deuxième quart? Peut-être que la décision de viser un panier à la fin du quatrième trimestre n’aurait pas d’importance si ces hypothèses, entre autres, n’étaient pas simplement hypothétiques.

Hélas, la réalité est beaucoup plus difficile à digérer pour cette équipe des Packers – ils ont eu l’occasion de changer d’élan et ils les ont gaspillés.

« De toute évidence, nous devons trouver une meilleure façon de communiquer s’il y a quelque chose en particulier que (Rodgers) veut, alors je peux l’appeler », a déclaré LaFleur. «Mais comme je l’ai dit, cela n’a tout simplement pas fonctionné. Nous devons essayer d’en tirer des leçons et passer à autre chose.