L’entraîneur-chef des femmes du Canada vient d’une petite ville du comté de Durham… et, bizarrement, les hommes aussi

Il n’est pas rare de voir un étranger à la tête d’une équipe nationale. De Sarina Wiegmann à Fabio Capello, les fans de football anglais ne sont pas étrangers au phénomène.

Mais les fans de football canadiens ont parfaitement le droit de voir Bev Priestman – l’entraîneur-chef de l’équipe féminine – et John Herdman – celui des hommes – comme des nominations bizarres de leur propre FA. Pas parce que Priestman et Herdman ne sont pas d’excellents entraîneurs. Pas même parce qu’ils sont tous les deux anglais… mais le fait qu’ils viennent en fait du même petite ville.

« Je ne sais pas quelle est la population de Consett mais je sais que tout le monde connaît tout le monde, donc ce n’est certainement pas si grand ! » rit Priestman avant la Coupe du monde féminine. « Donc, je suppose que le fait que le gérant de l’équipe masculine canadienne et de l’équipe féminine canadienne viennent de la même petite ville de Durham est assez remarquable. »

Encore plus étrange, Priestman a même été entraînée par Herdman en tant que jeune footballeuse elle-même.

« En tant que fille à l’époque, vous finissiez par jouer beaucoup au football de rue – les garçons frappaient à la porte, vous posiez les pulls comme poteaux de but et vous partiez », se souvient-elle. FFT. « John Herdman m’a en fait coaché. Il avait une école de football brésilienne et j’y allais et je jouais tous les soirs, ou chaque fois que j’en avais l’occasion. De là, je suis allé à l’Université John Moores et j’ai obtenu un diplôme en science du football avant de m’impliquer avec Everton.

Le Canada lance sa campagne de Coupe du monde le vendredi 21 juillet contre le Nigeria, le coup d’envoi est à 3h30 BST.

