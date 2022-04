L’entraîneur-chef des femmes d’Angleterre Sarina Wiegman espère que les Lionnes pourront inspirer le monde du football cet été | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, espère que l’Euro à domicile de cet été sera l’occasion pour ses Lionnes de conquérir le cœur du monde du football.

Tous les matchs de groupe de l’Angleterre et la finale à Wembley sont déjà complets pour le tournoi de cet été, qui débutera à Old Trafford le 6 juillet lorsque l’équipe de Wiegman affrontera l’Autriche.

On a beaucoup parlé des chances de l’Angleterre de remporter le tournoi, avec les Lionnes parmi les favorites, mais l’ancien entraîneur néerlandais espère également que son équipe gagnera quelques supporters en cours de route.

« Nous sommes tous si excités à propos de [tickets selling out] parce que nous savons d’où nous venons », a déclaré Wiegman Sky Sports Nouvelles. « Maintenant que nous avons ce grand événement ici, nous sommes vraiment excités par ce tournoi et nous savons que nous pouvons faire la différence.

« J’espère qu’après ce tournoi, les gens diront : ‘C’était l’événement le plus grand et le plus excitant auquel j’aie jamais participé et je suis si fier des lionnes anglaises. Et mon petit enfant ou mon neveu ou mon cousin ou ma nièce, ils veulent porter le maillot de Williamson ou de quiconque joue », et que nous avons changé le monde pour chaque garçon et chaque fille afin que le jeu féminin devienne si stable.

« Nous voulons vraiment montrer à nos fans que nous sommes bons, que nous sommes une équipe, que nous collaborons en équipe et que nous jouons très bien et gagnons des matchs car bien sûr, il s’agit de gagner des matchs. Et cela quand ils quittent le jeu après nous avoir regardés, ils disent : « Wow, je veux faire partie de ça. Je veux être proche du football féminin et de nos joueuses », et je veux vraiment voir le prochain match. »

Wiegman sur son parcours : Je ne savais pas que je pouvais être entraîneur !

Wiegman espère que l’Angleterre pourra se rapprocher des supporters à l’Euro





Lorsque Wiegman grandissait à l’âge de six ou sept ans, elle n’était pas autorisée à jouer au football et n’avait aucune idée qu’un jour elle grandirait pour gagner 100 sélections pour les Pays-Bas avant de devenir entraîneur au niveau international.

Pour lutter contre le manque d’opportunités qu’elle avait de jouer au football en tant que jeune fille, Wiegman a utilisé sa coupe de cheveux courte pour se faire passer pour un garçon et a rejoint l’équipe de son frère jumeau.

C’est loin d’être là où elle se trouve maintenant, après avoir entraîné les Pays-Bas jusqu’au succès de l’Euro en 2017 et cherchant à faire de même avec l’Angleterre en 2022.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà pensé que le football féminin serait à ce niveau en 2022, elle a répondu : « Non, pas du tout. Je ne penserais même pas que je pourrais être entraîneur professionnel parce que vous ne pouviez pas être entraîneur à ce moment-là. .

« Quand vous avez six ans, vous ne pensez pas à l’entraînement, mais j’ai toujours pensé que j’allais être professeur d’éducation physique parce que je ne peux pas être impliquée dans le football féminin, en tant qu’entraîneure ou simplement en tant qu’amatrice.

« Mais maintenant je suis ici et je fais partie d’un beau voyage et j’espère que le jeu continue de grandir et de grandir et que toutes les filles ont la possibilité de s’impliquer dans le football ou ce qu’elles veulent être. »

Selon Wiegman, qui sont les favoris?

L’Angleterre fait partie des favoris pour l’Euro de cet été





Wiegman dit qu’il est trop difficile d’appeler un favori absolu au tournoi de cet été, mais prédit que le niveau des performances montera d’un autre cran.

« Ouais, eh bien, je pense que le jeu s’est tellement développé et je pense qu’il y a beaucoup de pays qui sont vraiment bons en ce moment et qui devraient être favoris, donc vous savez que beaucoup de pays parlent de l’Espagne », a ajouté Wiegman.

« Je pense que nous nous débrouillons très bien aussi. Les Pays-Bas sont les titulaires, l’Allemagne est toujours bonne, la France est bonne, la Suède fait toujours bien.

« Je pense donc que ça va être très serré et c’est aussi excitant pour ce tournoi. Ce sera le plus grand événement. Mais je pense que le niveau des jeux s’est amélioré et s’améliorera encore.

« Je pense que cette saison, nous nous améliorons beaucoup, mais on ne sait jamais parce que c’est le football et ça va être si serré. Et bien sûr, nous avons un rêve et nous aborderons chaque match pour le gagner, mais les autres pays le feront. aussi.

« Alors oui, j’espère que nous le ferons [win it]. Nous devons tirer le meilleur de nous-mêmes en tant qu’équipe et en tant qu’individus, puis nous verrons jusqu’où nous irons. »