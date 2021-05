L’entraîneur-chef des Carolina Panthers, Matt Rhule, honore la demande de sa femme en rédigeant Chuba Hubbard | Nouvelles de la NFL

Chuba Hubbard arrive en Caroline pour soutenir Christian McCaffrey (AP Photo / Sue Ogrocki)

Les Panthers de la Caroline étaient au compteur lors du quatrième tour du repêchage de la NFL samedi lorsque l’entraîneur Matt Rhule a reçu un SMS.

C’était sa femme, Julie, et elle avait un message succinct: Draft Chuba Hubbard. La paix à la table du dîner a été maintenue lorsque Rhule et les Panthers ont suivi les instructions et ont classé le demi offensif de l’Oklahoma State avec la 126e sélection au total.

Rhule a annoncé la nouvelle à Hubbard quand ils ont bavardé au téléphone peu de temps après l’annonce du choix à Cleveland, où les sept tours du repêchage se sont déroulés sur trois jours à compter du premier tour jeudi soir.

« C’est vrai. Je dois te dire ça, mec, » dit Rhule à Hubbard dans une vidéo publiée par les Panthers. «Il y a environ 10 minutes, ma femme m’a envoyé un texto et m’a dit: ‘S’il vous plaît, prenez Chuba Hubbard.’ Alors elle parle, ça arrive. Nous sommes ravis de vous avoir, mec. «

Le propriétaire de la Caroline, David Tepper, a téléphoné et a vérifié que le texte était légitime en parlant à Hubbard.

Les Panthers espèrent que Julie Rhule a un œil pour le talent et que Hubbard peut être un soutien solide pour le coureur vedette Christian McCaffrey.

McCaffrey a connu une saison pour les âges en 2019, mais n’a disputé que trois matchs en raison de blessures la saison dernière. Mike Davis, un compagnon maintenant parti, a superbement rempli son rôle, mais ses limites ont également montré que Carolina devait améliorer son poste.

Hubbard a connu une saison énorme en 2019 lorsqu’il s’est précipité pour 2094 verges et 21 touchés pour l’état de l’Oklahoma. Mais les choses ne se sont pas aussi bien déroulées dans la campagne 2020 en proie au COVID-19, car il n’a couru que pour 625 verges et cinq touchés en sept matchs avant qu’une blessure à la cheville n’interrompe sa saison.

Mais Rhule, qui a déjà entraîné à Baylor, n’a pas oublié ce jour-là de la mi-octobre 2019 où Hubbard s’est précipité pour 171 verges et deux touchés.

«Je ne pouvais pas m’asseoir là et te regarder me déchaîner pendant toutes ces années à Baylor et ne pas te prendre quand j’en avais la chance», a déclaré Rhule.