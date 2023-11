L’entraîneur-chef des Bucks, Adrian Griffin, expulsé suite à la défaite contre les Indiana Pacers

INDIANAPOLIS – L’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Adrian Griffin, a été expulsé du match contre les Indiana Pacers à 7 minutes et 52 secondes du troisième quart après avoir reçu des fautes techniques consécutives.

Griffin s’est échauffé contre l’équipe d’arbitres après que Cameron Payne a été envoyé sur le terrain pour un entraînement et que Giannis Antetokounmpo essayait de muscler un panier après avoir réussi un rebond offensif. Antetokounmpo a finalement dunk le ballon, mais Griffin en avait dit assez pour se faire lancer.

“La première faute technique était due à une réaction manifeste à un non-appel à Giannis Antetokounmpo”, a déclaré le chef d’équipe Kevin Cutler après le match dans un rapport de poule. “La seconde était pour avoir manqué de respect à un officiel avec des grossièretés et, selon la règle, deux fautes techniques, ce qui équivaut à une expulsion automatique.”

Griffin a déclaré: “Nous avions juste une divergence d’opinions. C’était vraiment physique. Je pensais que Giannis était un peu touché et j’ai exprimé mon opinion. La prochaine fois, je le ferai (de) manière un peu plus délicate.”

Il s’agit de la première expulsion de la carrière de Griffin en tant qu’entraîneur-chef. L’entraîneur adjoint Joe Prunty a repris les fonctions d’entraîneur-chef à partir de là.

Mercredi soir, Antetokounmpo a été expulsé contre Detroit après avoir reçu deux fautes techniques, et Griffin a déclaré qu’il devait faire un meilleur travail pour défendre les intérêts de ses joueurs.

“Je me sens parfois responsable de simplement le dire”, a déclaré Griffin après le match des Pacers. “Évidemment, votre voix est un choix et vous devez en être conscient. Mais il est de ma responsabilité de simplement m’assurer qu’il est protégé. Il a commis quelques fautes graves. L’une était presque consécutive, l’autre où il était en quelque sorte enroulé autour de son dos, de son cou. Et quand le suivant, c’était comme une poussée à deux mains dans le dos. Donc, je voulais juste le protéger là-bas, c’est tout.

Antetokounmpo a déclaré que Griffin et lui avaient parlé de son expulsion après le match des Pistons, et la star des Bucks appréciait la volonté de son entraîneur d’exprimer son opinion pour ses joueurs.

“Les gens qui me soutiennent une fois, je les soutiens mille fois”, a déclaré Antetokounmpo. “En tant que joueur, c’est toujours agréable de sentir que son entraîneur vous soutient.

“Je sais qu’il me soutient. Et je fais de mon mieux pour le soutenir aussi. Je crois, je crois – je ne sais pas combien de lancers francs j’ai tirés aujourd’hui – mais moi, vous regardez le match. Je crois il y a bien plus de contacts que ceux qu’on me demande.

“Parfois, j’ai l’impression que les gars peuvent aller sur la ligne des lancers francs pour avoir beaucoup moins de contact que moi. Parfois, les gars me tirent. Parfois, je ne le sens même pas, c’est ce qui est fou. J’irai voir le film et je Je me dis que ce type tire littéralement mon corps en arrière. Mais je ne m’effondre pas. J’essaie de m’en sortir, j’essaie de mener la ligue dans les “et-un”.

“Donc, en fin de compte, le personnel d’entraîneurs, l’entraîneur-chef ‘Griff’, voit des trucs qui lui font dire ‘vous devriez appeler ça comme ça'”. Ce soir, évidemment, c’était malheureux qu’il ait été expulsé. Nous avions besoin de lui. Mais en fin de compte, encore une fois, j’apprécie qu’il me soutienne. Pas seulement mon dos, mais le dos de mon coéquipier, le dos de l’équipe. Et nous allons le faire. nous faisons de notre mieux pour le soutenir également lorsqu’il a le plus besoin de nous. »

