L’entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Eberflus, a rencontré Chase Claypool au sujet des mauvais efforts de blocage – Shaw Local

LAKE FOREST – Les clips sont partout sur internet. Et ils n’ont pas l’air bien.

Les Bears ont élaboré un plan de match dimanche contre les Packers qui reposait sur de courtes passes larges. Ces types de jeux exigeaient que les joueurs de ligne puissent se déplacer rapidement et que les receveurs puissent bloquer pour leurs coéquipiers.

L’enregistrement de la défaite de dimanche, 38-20, contre les Packers n’a pas reflété favorablement le receveur des Bears Chase Claypool et ses efforts de blocage.

Claypool a montré peu de capacité à bloquer ses adversaires et, parfois, aucune envie d’essayer. En tant que receveur, il n’a effectué aucune réception dans le match. Il a été visé à deux reprises.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré mercredi au Halas Hall qu’il avait déjà rencontré Claypool pour discuter de ses efforts en tant que bloqueur.

« Oui, encore une fois, vous avez tous vu les pièces », a déclaré Eberflus. « Et encore une fois, le blocage du périmètre devait être amélioré pour nous tous, et nous allons y parvenir, travailler dur pour y parvenir. »

Pour un coach qui prône son principe HITS (Hustle, Intensity, Takeaways and Smarts), cet effort n’aurait pas pu se dérouler à huis clos. Claypool a montré un manque total d’agitation, d’intensité ou d’intelligence. Il y a plusieurs jeux où Claypool a reniflé ou à peine effleuré son adversaire, bien qu’il soit en position de bloquer.

Interrogé spécifiquement sur le blocage des efforts de Claypool, Eberflus a déclaré que le blocage se résume à la technique.

« Il a fait preuve d’une bonne technique à l’entraînement », a déclaré Eberflus. « C’est pourquoi nous l’avons placé à ces postes. Mais le blocage du périmètre est avant tout une question de technique. Tout dépend de vos angles. Votre intensité, bien sûr. Il s’agit toujours de ça. Peu importe que vous soyez en train de faire craquer un secondeur ou de sévir contre quelqu’un à l’intérieur. C’est toujours de cela qu’il s’agit.

Claypool a refusé de parler aux membres des médias mercredi à Halas Hall.

Il a raté une grande partie du camp d’entraînement en raison d’une blessure et n’est revenu qu’une semaine ou deux avant l’ouverture de la saison.

Dimanche, les Bears ont fait le choix curieux de rendre inactif le receveur en bonne santé Equanimeous St. Brown. De nombreux entraîneurs et joueurs de l’équipe considèrent systématiquement les capacités de blocage de St. Brown comme sa meilleure qualité.

«Il est un excellent bloqueur de course pour nous», a déclaré le quart-arrière Justin Fields mercredi. « Il l’a toujours été depuis l’année dernière et il connaît le manuel de jeu comme sa poche. Il est vraiment intelligent. Je pense qu’il est un leader dans la salle des receveurs. Donc juste cette partie. Le blocage de périmètre, il est vraiment doué pour ça. Je pense que c’est probablement une chose que nous avons manquée [Sunday].»

Eberflus a refusé de dire si Claypool pourrait être inactif la semaine prochaine au lieu de St. Brown. Les Bears comptent actuellement sept receveurs sur leur effectif et, avec seulement 46 places le jour du match, les équipes de la NFL en habillent rarement sept. Les Bears en ont habillé cinq dimanche, avec St. Brown et Velus Jones Jr. inactifs. Il est possible qu’ils puissent en habiller six, mais ils devraient sacrifier une place à un autre poste.

Ce serait un choc si Claypool devait être en bonne santé à un moment donné cette saison. Il s’agit d’un joueur pour lequel les Bears ont payé un prix élevé. À la date limite des échanges l’année dernière, les Bears ont échangé leur choix de deuxième ronde aux Steelers de Pittsburgh contre Claypool. Les Bears avaient une fiche de 3-5 à l’époque et le directeur général Ryan Poles pensait probablement que ce choix se terminerait à la fin des années 30 ou au début des années 40 dans l’ordre de repêchage. Mais une séquence de 10 défaites consécutives pour terminer la saison a valu aux Bears le premier choix au classement général.

Ce choix de deuxième ronde qu’ils ont échangé à Pittsburgh a fini par être le premier choix de deuxième ronde, au 32e rang au total le printemps dernier. En huit matchs avec les Bears, Claypool a capté 14 passes pour 140 verges. La production doit s’améliorer. Un entraîneur peut faire face à un mauvais receveur bloquant si le gars réalise de gros jeux pour l’offensive.

À l’heure actuelle, Claypool ne bloque ni n’attrape de passes.