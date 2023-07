Paul Wellens a lu une déclaration au début de sa conférence de presse accusant le RFL de ne pas protéger les joueurs

L’entraîneur-chef de St Helens, Paul Wellens, a accusé la RFL de « ne pas protéger les joueurs » dans une déclaration explosive après que quatre de ses joueurs aient été blessés lors de leur défaite en demi-finale de la Challenge Cup contre les Léopards de Leigh.

Agnatius Paasi et Alex Walmsley ont été exclus pour le reste de la saison avec des blessures ACL et MCL respectivement, Paasi manquant au moins neuf mois.

Morgan Knowles est à 50/50 pour jouer dans le choc de la Super League de St Helens avec Leeds vendredi, tandis que Louie McCarthy-Scarsbrook devrait manquer deux semaines.

John Asiata, qui a taclé les quatre joueurs, n’a pas été inculpé par le comité d’examen des matchs après avoir été cité et Wellens pense que l’absence de punition crée un dangereux précédent.

« En tant que jeu, nous frappons un peu le tambour du bien-être des joueurs et faisons beaucoup d’efforts et faisons beaucoup de progrès en tant que jeu pour protéger les joueurs car, en fin de compte, nous avons le devoir de protéger nos joueurs à tout moment », a déclaré Wellens.

« Mais, à mon avis, et très peu de gens seraient en désaccord avec moi, ce week-end, l’instance dirigeante a manqué à son devoir de protéger ses joueurs. Ce week-end, nous avons eu quatre joueurs blessés par un joueur.

« L’un d’entre eux a 50/50 de chances de jouer ce week-end, c’est Morgan Knowles. Louie McCarthy-Scarsbrook ne jouera pas pendant deux semaines. Alex Walmsley subit aujourd’hui une opération du MCL et sera absent pendant 12 semaines et le quatrième, Agnatius Paasi, a déchiré les ligaments de la cheville et un MCL déchiré et subira également une intervention chirurgicale pour réparer son ACL. Il ne jouera pas pendant neuf mois.

« Le RFL, avant que le comité d’examen des matchs ne se réunisse pour statuer sur ces décisions, a reçu des rapports médicaux détaillés de notre personnel médical.

« Mais quand j’ai parlé au MRP qui a regardé ce match, à 18h30 le lundi soir après que la décision de ne pas accuser John Asiata a été prise, à ce moment-là, ils n’avaient toujours pas vu ces rapports d’analyse.

« Ce que je veux demander, c’est pourquoi? Parce que c’est une procédure très différente à laquelle Morgan Knowles a été soumis lorsqu’il faisait partie d’un scénario similaire après un match du Vendredi Saint au cours duquel, malheureusement, Mike Cooper a subi une blessure au LCA.

« Je pense qu’il est important de prendre en compte, ce n’est pas une réponse émotionnelle après avoir perdu un match de coupe. Je félicite de tout cœur Leigh pour la façon dont ils ont joué et leur souhaite bonne chance en finale.

« Mais ce que nous devons considérer lorsque nous prenons la décision de ne pas accuser les joueurs qui taclent de cette manière, c’est que nous donnons le feu vert aux entraîneurs, aux joueurs de tous niveaux pour pouvoir tacler comme ça. »

Wellens a poussé ses commentaires plus loin, révélant que si de telles techniques de tacle se poursuivaient, il envisagerait d’empêcher son fils de jouer au jeu communautaire.

« Comme je suis assis ici maintenant en tant que quelqu’un qui aime le jeu, cela ne me convient pas et cela ne me met pas à l’aise », a-t-il ajouté.

« J’ai un fils de huit ans qui joue à Pilkington Recs avec un sourire sur le visage, mais si c’est le type de tacle que nous autorisons dans les matchs, alors peut-être que la ligue de rugby est un jeu auquel je ne veux plus que mon fils joue. Je le ressens fortement.

« J’ai le sentiment très fort qu’Agnatius Paasi, Alex Walmsley, LMS et Morgan Knowles ont été sévèrement déçus par l’instance dirigeante. »

Sky Sports Nouvelles a contacté le RFL pour commentaires.