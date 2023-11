L’entraîneur-chef de Penn State, James Franklin, parle des Wolverines du Michigan

L’entraîneur-chef de Penn State, James Franklin, a rencontré les médias lundi pour discuter de l’affrontement de samedi avec les Wolverines du Michigan, invaincus. Les Nittany Lions (8-1) entrent dans le match de samedi en se battant pour leur vie en séries éliminatoires de football universitaire et ont besoin d’une victoire et de l’aide du Michigan plus tard dans la saison pour même s’assurer une place dans le championnat Big Ten.







Après avoir démantelé le Maryland 51-15, Penn State cherche à profiter de cet élan pour remporter sa première victoire à domicile contre les Wolverines depuis 2019.

Déclaration d’ouverture

«Entrer dans le Michigan et coach [Jim] Harbaugh, évidemment l’une des équipes les mieux classées et les plus appréciées du pays.

« Parlez d’eux de chaque côté du ballon, Sherrone Moore, coordinatrice offensive, a fait un très bon travail. C’est sa deuxième année à ce poste mais première année sans partager les responsabilités. En termes de score offensif, ils sont n°1 dans le Big Ten et cinquièmes au pays. Tentatives de passes, yards par tentative, premier dans le Big Ten et sixième dans le pays. Marge de chiffre d’affaires, deuxième du Big Ten et sixième du pays. Troisième, premier dans le Big Ten et deuxième dans le pays. Donc de très bons chiffres.

« Leur quart-arrière [J.J. McCarthy] a été un différenciateur pour eux, complétant près de 76 pour cent de ses balles. A également la capacité de faire des jeux avec ses pieds, soit en courant pour les premiers essais, soit en prolongeant les jeux.

«Nous connaissons tous Blake Corum. Roman Wilson passe une excellente année, pour qui nous avons également beaucoup de respect. Et puis leur ligne offensive a remporté le prix Joe Moore pour la meilleure ligne offensive du football universitaire au cours des deux dernières années. Donc beaucoup de respect pour cette unité.

« Jesse Minter, le coordinateur défensif a fait du très bon travail. Regardez leurs chiffres, encore une fois, défense totale, première dans le Big Ten et première dans le pays. En défense précipitée, ils sont troisièmes dans le Big Ten et 10e au pays. Défense de passe, première dans le Big Ten et première dans le pays. Troisième défense vers le bas, deuxième du Big Ten et 13e au pays. Défenseur marquant, premier dans le Big Ten et premier dans le pays. Donc de très bons chiffres.

« Nous sommes impressionnés par leur nickel, le n°0, M. [Mike] Sainristil, secondeur, n°23, [Michael] Barrett, secondeur n°25, Junior Colson, ailier défensif, n°17, Braiden McGregor, plaqueur défensif, n°55, Mason Graham, ailier défensif, n°32 Jaylen Harrell, puis cornerback, n°2, Will Johnson. Des gars pour qui nous avons beaucoup de respect.

« Dans les équipes spéciales, leur unité de couverture du coup d’envoi se classe première dans le Big Ten et quatrième dans le pays. Le retour de punt est deuxième dans le Big Ten et neuvième dans le pays. Nous avons du respect pour leur parieur et spécialiste du coup d’envoi, le n°19, Tommy Doman, et pour le retourneur de botté de dégagement, le n°8, Tyler Morris. Tyler se classe quatrième dans le Big Ten. Leur coup d’envoi et parieur se classe troisième dans le Big Ten.

« Ce sera donc un défi. Je sais que nos gars l’attendent avec impatience.

Q. Qu’est-ce qui a changé dans votre défense contre la course depuis le match contre le Michigan l’année dernière ? Pourquoi avez-vous été si efficace ? Pouvez-vous donner plus de raisons, vous avez mentionné Corum, mais pourquoi leur jeu de course a-t-il autant de succès ?

« Tout d’abord, je pense que nous avons été beaucoup plus disciplinés et cohérents dans notre responsabilité en matière d’écart. Il y a eu des moments où nous avons essayé de jouer et de sortir de notre écart, et contre de bonnes équipes, le ballon trouvera l’espace ouvert.

«Je pense que nous sommes un peu plus grands. Je pense que la taille nous a également aidé. Nous sommes un peu plus grands sur le devant, en particulier sur la ligne D. Pas au point que cela affecte notre capacité à bouger. Je pense que cela représente également une grande partie de ce que nous faisons, ce sont nos mouvements et nos écarts.

« Ensuite, avec eux, offensivement, je pense qu’ils font un très bon travail en mettant un chapeau sur un chapeau. Donc, un très bon travail d’identification de l’avant, d’être capable de placer leurs six bloqueurs sur nos six défenseurs les plus dangereux, et je pense que Corum a la capacité d’avoir une vision et un équilibre formidables et derrière la ligne, car ils sont capables de mettre un chapeau sur un chapeau. Il est patient.

« Une fois qu’il décide de partir, il a la capacité de passer à travers le trou. Même s’il est un gars de petite taille, c’est un gars puissant et il tombe toujours en avant. Et puis évidemment, ils ont également changé de rythme, qui a réalisé d’énormes jeux dans le jeu de passes et qui est explosif à Donovan. [Edwards].

« Donc, ils ont deux très bons arrières. Ils ont une ligne offensive expérimentée. Ils ont fait du bon travail en étant agressifs chaque année sur le portail de transfert sur la ligne offensive. Ils ont su faire venir des gars expérimentés. Je pense que les deux gars qu’ils ont amenés, l’un était capitaine à Stanford et l’autre capitaine à État de l’Arizonadonc ils ont des gars vétérans dans cette salle, que ce soit leurs propres gars ou nos gars qu’ils sont allés chercher.

Q. Vous avez mentionné que JJ McCarthy était un différenciateur. Qu’avez-vous vu au cinéma jusqu’à présent cette saison ? En quoi est-il un joueur et un quarterback différent, voire pas du tout, de celui que vous avez affronté l’année dernière à Ann Arbor ?

« Oui, je pense que c’est juste un joueur plus expérimenté. Il a toujours été capable de jouer avec ses pieds. Il s’est juste amélioré, il est plutôt équilibré. Il vise un pourcentage d’achèvement plus élevé. Je fais un excellent travail en protégeant le football.

« Il peut prolonger les jeux et réaliser des lancers importants. Le plus important, c’est qu’ils n’ont pas vraiment été contestés. Ils ont eu un très bon contrôle du jeu en attaque et en défense. Ils sont généralement en avance sur le tableau de bord pour la plupart et ils sont généralement en avance sur les bâtons, en attaque et en défense.

« Et lorsque vous êtes capable de faire cela, vous mettez également votre quart-arrière ou vos gars dans une position très avantageuse. Le contrôle du jeu sera donc une partie importante de ce jeu.

“J’espère qu’ici à la maison, tout comme nous avons dû aller sur la route et jouer dans des environnements difficiles, j’espère que c’est un environnement encore plus difficile ici. Je viens de passer un appel rapide et quelqu’un m’a posé des questions sur le match de midi par rapport à celui de 7h00. Je pense que parfois les matchs de 19h, les voiles blancs et ce genre de choses peuvent être un peu somnolents. Il est tard le soir. Les gars sont fatigués.

“Le match de midi sera un bien meilleur environnement car entre le café, le café Dunkin’ Donuts et le sucre des beignets, nos fans seront prêts à partir, seront dans ce stade tôt, car nous sommes un matin. groupe en tout cas. Donc ça va être idéal.

“Mais j’espère que l’environnement sera également quelque chose qui sera difficile et qui posera quelques défis, car quand vous pouvez obtenir des pénalités et mettre les gens derrière le bâton, ils n’ont pas eu beaucoup à jouer de cette façon cette année. Ce sera donc une grande partie du jeu. »

Q. Vous avez parlé de l’écart de responsabilité lors de ce match de l’année dernière contre le Michigan. Comment êtes-vous organisés en termes de personnel en termes de profondeur, de taille, ce genre de choses sur la ligne défensive et le secondeur, c’est peut-être différent de l’année dernière ?

« Je pense, encore une fois, que nous sommes plus grands devant. Je pense que nous avons plus de profondeur. Je pense que parfois, encore une fois, ils font un excellent travail en mettant un chapeau sur un chapeau, les dos étant patients.

“Parfois, vous avez l’impression d’être dans votre espace depuis assez longtemps et maintenant vous voulez jouer avec le ballon, et leurs dos ont été assez patients et leur ligne et leurs extrémités serrées ont fait du bon travail pour mettre un chapeau. un chapeau et être à l’envers et soulever un pli.

« Vous savez, Corum a montré qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’espace, de beaucoup d’espace pour faire son travail. Je pense donc que nous sommes mieux placés pour cela. Je pense que nous sommes plus grands, plus expérimentés en tant que secondeur.

« L’année dernière, nous étions assez inexpérimentés en tant que secondeur. Je pense que la combinaison de nos quatre premiers, de notre expérience et de notre profondeur en tant que secondeur nous donne la meilleure chance de continuer à jouer une excellente défense contre la course, ce qui sera très important dans ce match.

Q. L’année dernière, ce n’est peut-être pas le score final, mais vous avez été plutôt présents dans le match, peut-être comme vous l’avez dit, à six matchs. Que pouvez-vous en retenir pour renforcer la confiance pour cette année ?

« Oui, je pense que cela revient un peu à ce que je disais à la dernière question, c’est là que je pense que nous allons devoir être patients. Je veux dire, ce jeu pourrait-il s’avérer être un jeu où il y a plusieurs touchés marqués des deux côtés et cela se résume à un jeu à une possession et davantage à une fusillade ? Oui. Est-il plus probable que cela se résume à un jeu à faible score, à une bataille et à un jeu à une possession et à des situations de type quatre ou deux minutes à la fin ? Probablement le plus probable.

« Donc, pour nous, nous devons nous assurer de ne pas perdre patience. Il y aura des moments où les barques peuvent être la meilleure option. Il faut juste qu’on gère ce match, et quand les opportunités se présentent, il faut en profiter. Je pense que la patience sera essentielle.

«Je regarde le match de l’Iowa. Je pense que c’était l’une des choses les plus importantes que nous ayons faites. Nous sommes arrivés à la mi-temps et j’ai dit : ne vous impatientez pas. Continuez à faire ce que nous faisons contre une très bonne équipe de football et une très bonne défense, l’une des meilleures défenses du football universitaire, et ce depuis longtemps. Ne perdez pas patience. Parfois, en tant que joueur offensif et offensif, vous pouvez le faire.

Q. L’année dernière, vous avez appelé cela le bal des grands garçons et vous avez dit dans les tranchées que vous deviez être préparés. Comment pensez-vous que cette mentalité ou cet ajustement s’est produit ? Je pense que c’est en partie un état d’esprit. Il va falloir être physique car dans ce type de jeux, cela semble être un différenciateur.

«Je le pense, c’est sûr. C’est drôle, les gens décriraient le football Big Ten…