L’entraîneur-chef de Norwich City Sack Dean Smith après une série de mauvais résultats

Le club de football anglais de Norwich City a limogé mardi l’entraîneur-chef Dean Smith après sa défaite 2-1 à Luton Town à 10 le lendemain de Noël.

La défaite de lundi a laissé le club d’East Anglia cinquième du championnat, à 12 points des places de promotion automatiques. C’était la deuxième consécutive du club après avoir perdu contre les Blackburn Rovers neuf jours plus tôt.

L’entraîneur-chef adjoint Craig Shakespeare et l’entraîneur de la première équipe Liam Bramley ont également quitté le club. Le personnel d’entraîneurs restant du club, dirigé par Steve Weaver et Allan Russell, prendra en charge l’entraînement de l’équipe première et nos prochains matchs par intérim.

“Alors que le club continue de travailler vers ses objectifs sur le terrain cette saison, le conseil d’administration pense que c’est le bon moment pour faire cette transition”, a déclaré Norwich dans un communiqué.

“Le club va maintenant travailler pour identifier et nommer un nouvel entraîneur-chef capable de fournir à la fois le niveau de performances requis pour défier au sommet de la ligue tout en mettant en œuvre un style de jeu cohérent”, a-t-il ajouté.

Smith a remplacé Daniel Farke dans la pirogue de Norwich en novembre 2021, acceptant un accord de deux ans et demi dans le processus. Cependant, il n’a pas réussi à maintenir le club en Premier League alors que les Canaris ont terminé en bas du tableau la saison dernière.

Et malgré un début de vie prometteur dans le championnat cette fois-ci, les résultats récents ont été médiocres, le club décidant d’agir maintenant afin de maintenir en vie ses espoirs de gagner une promotion automatique en Premier League à la première demande. .

“C’était une décision difficile, mais qui nous semblait nécessaire pour nous donner les meilleures chances d’atteindre notre objectif de promotion en Premier League cette saison”, a déclaré le directeur sportif Stuart Webber à propos du départ de Smith.

“Nous voudrions exprimer nos remerciements à Dean, Craig et Liam, qui ont toujours mis les meilleurs intérêts du club de football en premier. Avec un peu moins de la moitié de la saison restante et trois matchs à domicile consécutifs à l’horizon, nous avons maintenant une réelle opportunité de créer un élan positif et positif, à la fois sur et en dehors du terrain”, a-t-il ajouté.

