Les Ducks de l’Oregon ont peut-être remporté leur plus grosse victoire de la saison samedi, mais l’entraîneur-chef Dan Lanning avait d’autres préoccupations en tête.

Les Ducks, huitièmes, se sont rendus dans un environnement bruyant de l’Utah pour affronter les Utes n°13 dans une bataille Pac-12, et l’Oregon a remporté une victoire convaincante 35-6 pour passer à 7-1.

À la fin de sa conférence de presse d’après-match, Lanning a évoqué la fusillade de masse à Lewiston, dans le Maine, qui a fait 18 morts.

Lanning a déclaré que le sujet était quelque chose qu’il n’aborderait pas “normalement”, mais il a déclaré que la violence armée aux États-Unis est un problème qui tient fortement à ses joueurs.

“Ce que je vais dire tout de suite, c’est : où est le respect de la vie humaine ? Vous savez, je pense qu’il y a bien plus à dire. Je veux dire, les gens pourraient dire : « Parlons des armes à feu et parlons de la santé mentale. » .’ Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser une approche de bon sens et aborder tout ? » » dit Lanning.

“Et cela ne signifie pas prendre position. … Je veux juste demander à tout le monde : ‘Que faisons-nous à ce sujet ?’ Nous ne pouvons pas continuer à attendre des résultats différents. [I] ne pensez pas que je parle ici de contrôle des armes à feu, ne pensez pas que je parle de santé mentale. Je parle de tout ça. Nous avons beaucoup de gens intelligents dans ce pays. Et si on faisait quelque chose pour réparer ça ? »

Lanning a indiqué que des fusillades de masse dans le pays ont frappé près de chez lui en tant que père de trois enfants âgés de 10 à 13 ans.

“Je sais que cela signifie beaucoup pour nos joueurs. Cela signifie certainement quelque chose pour moi lorsque j’envoie mes trois enfants à l’école et que j’attends de les voir rentrer à la maison. Je pense que cela suffit à un moment donné”, a ajouté Lanning.

“À un moment donné, nous devons nous regarder attentivement dans le miroir et déterminer où pouvons-nous soutenir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans ce pays, où pouvons-nous aider à garantir que les personnes qui devraient ” Je n’ai pas d’armes, je n’ai pas d’armes et nous soutenons nos forces de l’ordre là où elles peuvent aider à gérer les situations lorsque des situations surviennent.

“Je n’essaie pas de faire de la politique, mais je me soucie de la vie humaine et de la décence humaine. Et j’espère qu’à un moment donné, nous pourrons prendre position et faire quelque chose à ce sujet.”

Robert Card, l’homme identifié par la police comme le tueur du Maine, a été retrouvé mort avec une blessure par balle apparemment auto-infligée vendredi soir.