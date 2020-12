Odisha FC L’entraîneur-chef Stuart Baxter a affirmé qu’il voyait des signes d’amélioration dans son équipe à chaque dépassement avant le prochain Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 match contre NorthEast United FC, qui se jouera mardi au GMC Stadium de Bambolim, Goa. Baxter a également félicité ses joueurs pour leur rythme de travail et le travail acharné qu’ils faisaient à l’entraînement, espérant que cela se verra sur le terrain lors de leur prochain match.

« Je pensais que les joueurs, pendant une grande partie du match, avaient très bien fait, ils ont montré des signes clairs d’amélioration et maintenant nous devons commencer à transformer quelques-unes des histoires tristes en fins heureuses car à la fin de la journée, c’est le manque de concentration et dérive de concentration qui se traduisent par une baisse de nos performances. Cette équipe a beaucoup de travail à faire, elle travaille très dur et elle s’améliore. Il y a encore beaucoup à faire mais la bonne nouvelle est que si les décisions de renvoi vont dans notre sens, ce qui, je pense, aurait dû disparaître, alors même la performance que nous avons donnée aurait pu donner trois points », a expliqué le joueur de 67 ans lors de la conférence de presse d’avant-match de lundi.

« Dans chaque match que nous avons joué, nous avons montré des signes d’amélioration. Dans certains matchs, ces signes ont été bien trop peu nombreux mais je pense que dans chaque match, il y a eu une période où nous avons été très compétitifs. Je pense que le dernier a été un pas dans la bonne direction pendant une longue période du jeu. Je pense que nous étions dans un assez bon contrôle du jeu. J’espère que nous pourrons continuer cette amélioration à la fois en termes de meilleur jeu et pour de plus longues périodes « , il ajouté.

Odisha est actuellement en bas du tableau des points de l’ISL et a enregistré des pertes lors de ses quatre derniers matchs, après avoir disputé un total de six matchs. Ils roulent au pied de la table avec juste un point, qu’ils ont remporté contre le Jamshedpur FC dans une victoire de retour. Cependant, Baxter a déclaré que l’environnement dans le vestiaire était toujours « fantastique ».

« Les joueurs savent que la différence entre ce que j’ai appelé un départ horrible et un bon départ est très petite. Dans cette ligue, il y a eu des cartons jaunes, des cartons rouges et des pénalités données; incohérence si je peux dire cela. Toutes les équipes sont fluctuants. Il y en a eu deux, voire trois, ils ont été très cohérents depuis le début. Donc, ces fluctuations, si vous vous en sortez ou si vous êtes puni. J’ai vu des défenseurs commettre de très graves erreurs et leur équipe est punie et ils perdent le jeu. Un jeu dans lequel autrement ils ont été très forts.

«Nous avons été un peu les mêmes. Nous avons été l’architecte de notre propre chute à plusieurs reprises, nous avons été du mauvais côté de quelques mauvais appels et à plusieurs reprises, juste des lacunes momentanées de concentration signifiaient que les résultats ont été contre nous. Nous travaillons là-dessus et tant que les gars y travaillent avec l’attitude fantastique dont ils font preuve, c’est ce que nous pouvons leur demander. Je pense certainement qu’il y a plus à venir de l’équipe . «

Le gardien Arshdeep Singh a été l’un des joueurs les plus brillants d’Odisha lors des deux derniers matchs malgré les pertes de l’équipe. Même après que l’expérimenté Kamaljit Singh ait fait partie de l’équipe, Arshdeep a commencé devant lui grâce à son bon spectacle.

Expliquant davantage sur le département des gardiens de but, Baxter a déclaré: « Gerry (Peyton), évidemment, a une riche expérience dans le département des entraîneurs des gardiens de but et sa discussion avec (Rogerio) Ramos a été le contenu du travail de gardien de but. Je pense qu’Arsh ( Arshdeep Singh) a très bien fait. Kamal (Kamaljit) s’est blessé et a ramené Arsh dans l’équipe. Arsh va bien et nous espérons que Kamal prendra également le bon chemin. Tous les gardiens de but, y compris Ravi (Kumar) et Ankit (Bhuyan) ils se poussent et nous en avons besoin. «

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale d’Afrique du Sud et de Finlande a déclaré que les résultats des différents matchs étaient la responsabilité de toute l’équipe. « Quelles que soient les responsabilités que nous assumons en gagnant, perdant ou nul, nous assumons en tant qu’équipe. Je ne peux pas détourner toute l’attention sur les joueurs, je préférerai que les gens me regardent. Je regarderai moi-même et le travail du staff et nous ferons de notre mieux », a-t-il déclaré.

Le cas particulier de Marcelinho est celui qui a laissé tout le monde se demander. Marcelinho a été l’un des artistes vedettes de la ligue au cours des trois dernières saisons, mais malgré cela, il a surtout réchauffé le banc après avoir signé pour Odisha avant la saison en cours. Marcelinho est le deuxième plus grand contributeur de l’histoire de la ligue, mais Baxter a déclaré qu’il n’avait pas encore trouvé son meilleur rôle dans l’équipe.

« Marcelinho a été blessé et ses performances à l’entraînement ne m’ont pas encore permis de dire qu’il s’est complètement rétabli, qu’il est en pleine forme et qu’il peut sortir à 100% pendant 90 minutes. Donc, en attendant, nous devons trouver le meilleur rôle. pour lui. Ses performances dans les jeux et ses performances à l’entraînement ouvriront la voie à cela. «

Le défenseur Gaurav Bora a participé à la conférence de presse avec son entraîneur et a déclaré que ce n’était sûrement pas le début que l’équipe souhaitait. « Mais comme l’entraîneur l’a dit, nous sommes une équipe en progression et nous progressons match par match. Certains matchs, c’est 70% et dans certains matchs, 50%. Nous essayons de faire de notre mieux et de faire de notre mieux dans le domaine de l’entraînement. J’espère que cela continuera notre chemin dans les prochains matchs. «

Il a salué l’équipe d’entraîneurs expérimentés et les joueurs seniors pour leur soutien constant depuis qu’ils se sont réunis pour la ligue.

« C’était incroyable. Ils apportent beaucoup d’expérience de différents endroits. Nous avons été très chanceux d’avoir des entraîneurs aussi formidables. Nous essayons de faire de notre mieux tout ce qu’ils veulent que nous fassions et nous essayons de livrer sur le terrain.

« Ce n’est pas si difficile d’être honnête (jouer au milieu de terrain) parce que l’entraîneur a déjà expliqué ce qu’il attend de moi. Jouer aux côtés de Vinit et Cole a été formidable parce que ce sont de grands joueurs. Ils savent quoi faire dans leurs positions et ils m’ont très bien guidé tout au long.

« Comme nous sommes l’une des plus jeunes équipes de l’ISL, il est très facile pour tous les joueurs de se démotiver, mais ils (les joueurs étrangers) ont fait un très bon travail pour nous garder motivés même les entraîneurs et tout le personnel. Nous ne le sommes pas. en descendant, nous ne baissons pas la tête. Nous attendons juste avec impatience le prochain match », a conclu le joueur de 22 ans.