L’entraîneur-chef de l’équipe indienne, Igor Stimac, a demandé conseil à un astrologue pour choisir le onze de départ avant les éliminatoires de la Coupe d’Asie, selon un rapport.

L’équipe indienne de football a connu une saison inoubliable en remportant trois titres sous la tutelle de l’entraîneur croate Igor Stimac depuis le début de l’année.

La solide performance de l’Inde a été attestée par son saut dans le top 100 du classement mondial de la FIFA alors que les Blue Tigers ont grimpé à la 99e position de la liste.

Cependant, au milieu de ces succès, un rapport déconcertant montre que Stimac consulte un astrologue basé à Delhi, Bhupesh Sharma, concernant les étoiles des joueurs avant les matchs indiens.

Des sources affirment que Stimac a envoyé la liste des 11 probables à l’astrologue avant le match contre l’Afghanistan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Asie et lui a demandé une évaluation des « stars » des joueurs au moment du coup d’envoi.

Et étonnamment, selon les calculs de l’astrologue, deux grands joueurs établis sont restés anonymes dans la formation de départ, car leurs étoiles n’étaient pas favorables ce jour-là selon Sharma.

Selon le rapport, il ne s’agissait pas d’un incident isolé et il s’est produit plus d’une fois, Stimac et Sharma aurait échangé une grande quantité de textes à ce sujet.

Entre mai et juin, l’Inde a disputé un match amical contre la Jordanie, suivi de trois éliminatoires de la Coupe d’Asie contre le Cambodge, l’Afghanistan et Hong Kong.

Il a été rapporté que Stimac était en communication avec Sharma, qui a été présentée à l’entraîneur croate par l’ancien secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das.

« Bhupesh m’a été recommandé et j’ai été convaincu (par d’autres) que je devais vérifier ses éventuels effets dans le sport… Pas plus que ça. J’ai demandé un autre entraîneur adjoint étranger, ce qui n’a même jamais été envisagé et j’ai été choqué de découvrir la taille du contrat de Bhupesh », a déclaré Stimac.

Avant le match amical contre la Jordanie le 28 mai, Stimac aurait envoyé un texte à Sharma, sollicitant son conseil sur la sélection des joueurs en fonction de leurs étoiles. Et lorsque l’astrologue a rendu son verdict selon lequel ce n’était pas une journée idéale pour un milieu offensif en particulier, le joueur a été exclu de la formation de départ ce jour-là.

Stimac a de nouveau demandé conseil à Sharma avant le match de l’équipe contre l’Afghanistan, que les Blue Tigers ont remporté 2-1, et selon les rapports, Stimac a estimé que tous les appels qu’il a passés ce jour-là, suite aux paroles de l’astrologue, les choses étaient « sur place ».

Selon des sources, Stimac a rencontré Sharma avant le match de l’Inde contre Hong Kong, que les Blue Tigers ont finalement remporté et scellé la qualification.

Stimac a ajouté des notes telles que les mises à jour de la condition physique des joueurs afin que l’astrologue puisse donner son avis sur la prédiction du « temps » du joueur, pendant le temps de jeu.

Des sources ont déclaré que l’entraîneur n’avait pas révélé les noms des payeurs à l’astrologue, afin de ne pas divulguer d’informations sur l’équipe. Cependant, cela jette l’ombre d’un doute sur l’intégrité du processus de sélection, tout en exposant également des informations cruciales sur l’équipe. tactiques et dynamiques aux entités externes.